Les Clippers pas pressés pour prolonger Kawhi Leonard

Arrivé aux Clippers en 2019 pour tenter d’apporter un premier titre à l’autre franchise de Los Angeles, Kawhi Leonard approche déjà de la fin de son contrat. Alors tout naturellement, on se demande si une prolongation de la superstar est à venir. L’insider d’ESPN Ohm Youngmisuk nous apporte les derniers éléments sur ce dossier.

“Pas de précipitation”, “no rush”, “c’est silencieux”.

Voilà comment l’insider décrit l’état actuel des négociations concernant une potentielle prolongation de contrat de Kawhi Leonard, lui qui est actuellement éligible pour une extension. Pour rappel, la star des Clippers est sous contrat avec Los Angeles jusqu’en 2025 mais possède une player option à presque 49 millions de dollars sur la saison 2024-25, ce qui signifie qu’il peut théoriquement devenir agent libre dès 2024.

Noise about a Kawhi Leonard extension is "quiet" and there is currently "no rush" to tie things up.

Clippers are likely hoping that the desire to stay at home and belief in the project will persuade both Kawhi and PG to accept less than the max.@NotoriousOHM via The Lowe Post pic.twitter.com/TZ9YAl4R1n

— Clippers UK (@ClippersUK) July 28, 2023

Cette nouvelle n’est pas très surprenante sachant que Kawhi Leonard a encore terminé la saison à l’infirmerie.

En pleine santé, Leonard fait toujours partie des meilleurs joueurs NBA et les Clippers lui proposeraient probablement une extension maximale les yeux fermés s’il était plus souvent sur les parquets, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Victime d’une rupture d’un ligament du genou lors des Playoffs 2021, auteur d’une saison blanche en 2021-22, et obligé de déclarer forfait lors des Playoffs 2023 à cause d’une déchirure du ménisque, Kawhi Leonard n’est pas le genre de joueur sur lequel une franchise peut miser sereinement sur le long terme. Surtout quand on sait qu’il a 32 ans.

Cela ne signifie pas pour autant que les Clippers envisagent un avenir sans Leonard, juste qu’ils veulent se montrer prudents. Certes le propriétaire Steve Ballmer est plein aux as et est prêt à tout pour permettre aux Clippers d’atteindre les sommets, néanmoins il est conscient que le nouveau CBA va être très pénalisant pour les franchises les plus dépensières de la Ligue, dont font partie les Clips depuis plusieurs saisons. Comme l’indique l’insider d’ESPN Ohm Youngmisuk, le scénario idéal pour l’équipe californienne serait que Kawhi accepte pour un montant moins onéreux que le max afin de rester dans sa ville natale de Los Angeles. Pas gagné… Tout cela vaut d’ailleurs aussi pour l’autre star des Clippers Paul George, éligible pour une extension au mois de septembre.

Let’s play everyone’s favorite game: That’s True, That Might Be True, That’s Ridiculous.

Topic: The Clippers should re-sign Kawhi Leonard and Paul George.

📼: https://t.co/NXm1PJc5eN pic.twitter.com/duTKsWI7BP

— RingerNBA (@ringernba) July 25, 2023

L’extension de Kawhi Leonard ainsi que celle de Paul George vont représenter des dossiers très intéressants à suivre du côté de la Cité des Anges. Si les deux joueurs veulent prolonger uniquement avec un contrat max, les Clippers vont-ils se coucher pour aller jusqu’au bout du championship project entamé en 2019 ?

N’oublions pas qu’on parle d’une franchise qui a longtemps été synonyme de médiocrité tout en évoluant dans l’ombre des Lakers. Une franchise qui cherche plus que jamais à se faire sa propre place au soleil, ce qui risque d’être compliqué sans Kawhi et PG. Une nouvelle salle est justement prévue du côté d’Inglewood afin d’arrêter la colocation avec la mythique franchise Purple & Gold dans le centre de L.A., mais c’est surtout à travers les résultats en Playoffs que les Clippers parviendront à se démarquer. Ils n’ont sans doute jamais eu une telle opportunité pour jouer le titre que lors de ces dernières saisons, et savent qu’ils ont le potentiel pour aller au bout si Kawhi Leonard et Paul George parviennent à éviter les blessures.

Mais on sait qu’avec des “si”…

Source texte : ESPN (via Lowe Post Podcast)

