Durant l’été, quand la NBA est en mode pause, c’est toujours cool de revenir sur certaines actions mémorables du passé, surtout quand elles sont racontées par des joueurs qui étaient aux premières loges pour y assister. C’était le cas de Brendan Haywood, coéquipier de LeBron James à Cleveland lors des Playoffs 2015.

Nous sommes dans le Game 4 des demi-finales de Conférence Est entre les Cavaliers et les Bulls. Le match se déroule à Chicago, et la bande de LeBron James est menée 2-1 dans la série. Autant dire que c’est quasiment un must-win game pour les Cavaliers, tout ça en terre hostile.

Durant les dernières minutes du match, Cleveland possède les choses en main après avoir passé un 19-5 aux Bulls dans la première partie du quatrième quart-temps. Mais les Taureaux s’accrochent et profitent de plusieurs erreurs des Cavs, notamment de LeBron James, pour revenir à 84-84 sur un lay-up de Derrick Rose à neuf secondes de la fin. Sauf que juste derrière, LeBron va reprendre le costume du King : il inscrit le panier de la victoire sur une remise en jeu à 1,5 seconde du buzzer, juste devant le banc des Bulls, réduisant ainsi le United Center au silence.

Brendan Hawyood, alors chauffeur de banc de Cleveland, est revenu sur cette action pour Fubo Sports, et surtout sur ce qu’il s’est passé juste avant.

“Vous vous rappelez du tir que LeBron a marqué sur Jimmy Butler à Chicago, le 3-points dans le corner ? Bron était horrible dans cette fin de match : pertes de balle, des shoots ratés, des lancers-francs. On est arrivés dans le huddle, et David Blatt a monté un système. Il a dit à J.R. (Smith) : ‘tu vas te placer ici et tirer’. Je n’ai jamais vu ça : LeBron James a dit ‘Y’a pas moyen’, il a pris la plaquette, il a effacé le système, et a indiqué ce qu’il comptait faire. Il a dit, ‘toi tu vas là, toi tu vas ici, je vais feinter une direction puis aller dans le corner, tu me donneras la balle et je prendrai le shoot’. Je n’ai jamais vu quelqu’un dessiner son propre game-winner.”

À l’époque, en conférence de presse d’après-match, LeBron James ne s’était pas caché : “Pour être honnête, le système qui a été mis en place, je l’ai rayé“, avait déclaré le King derrière les micros.

Initialement, LeBron James devait effectuer lui-même la remise en jeu pour la légende Gérard Smith, ce qu’il a catégoriquement refusé. C’est finalement Matthew Dellavedova qui s’en est chargé, offrant la balle de match au Roi. La suite, on la connaît.

"David Blatt draws the play up… [LeBron] said, 'Absolutely not,' grabs the clipboard, erases the play… I've never seen somebody draw up their own game winner."

Brendan Haywood on LeBron's game winner vs. the Bulls in 2015 😤

(via @fuboSports)pic.twitter.com/EkkGgKPpI0

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 28, 2023

Cette séquence et la déclaration de LeBron qui a suivi ont fragilisé la légitimité du coach David Blatt, qui était alors dans sa toute première saison NBA à Cleveland. Blatt a même failli condamner son équipe ce jour-là en demandant un temps-mort dans les dernières secondes que les Cavs ne possédaient pas, mais les arbitres n’ont rien vu. Heureusement, son assistant Tyronn Lue est intervenu à temps.

Au cours de la saison suivante, David Blatt s’est fait virer, remplacé par Ty Lue. Et les Cleveland Cavaliers ont fini par remporter le titre NBA face aux Golden State Warriors au terme d’une finale mémorable.

__________

Source texte : Fubo Sports