L’équipe de France U18 défie l’Espagne à 18h00, en demi-finale de l’Euro !

À 18h00 ce soir, l’équipe de France U18 affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro U18. Objectif écraser les ennemis de toujours, pour s’enlever – si l’on considère la Serbie en-dessous du voisin ibère – la plus grosse épine du pied.

Le match sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA !

Tidjane Salaun, monstrueux dans la victoire face à la Slovénie, 81 à 62, devra réitérer aux côtés d’Illan Pietrus (fils de Florent Pietrus) en fin d’après-midi à 18h, sous les projos du Sports Centre Cair de Nis, en Serbie. L’enjeu du jour est posé, il n’y a désormais plus qu’à se brancher sur la chaîne YouTube de la FIBA pour ne rien manquer de cette énième confrontation entre la France et l’Espagne. Peu importe la catégorie d’âge, ces duels sont toujours l’occasion de faire mieux que le rival. Un rival qui s’est défait de la Turquie en quart de finale, non sans mal, 75 à 67, et malgré la maladresse des joueurs de Javier Zamora : 2/16 à 3-points. Cette statistique pourrait être rassurante, mais elle ne l’est pas. L’Espagne s’en sort malgré d’immenses lacunes dans un secteur essentiel du jeu. Nos Bleuets – et spécialement la montagne Maxime Logue – auront une raquette à bétonner. En ce point, attention aux incursions de l’ailier Hugo Gonzalez, n°7 et auteur de 22 points à 8/13 dans le périmètre face à la Turquie. Grand talent dans la création d’espace et le déboulonnage de hanches.

Allez les Bleus !