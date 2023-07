Avec l’absence d’Edo Muric blessé, la Slovénie se cherchait un nouveau capitaine pour le Mondial 2023. Sans grande surprise, c’est Luka Doncic qui portera le brassard au Japon et aux Philippines cet été.

La dernière fois qu’on l’avait vu avec un maillot slovène sur les épaules, c’était en septembre 2022. Il faisait alors son mea-culpa après l’élimination de son pays en quart de finale de l’EuroBasket face à la modeste Pologne. Presque onze mois plus tard, c’est un Luka Doncic amincie et plein d’ambition qui a retrouvé sa sélection.

La star des Mavs est en vacances depuis le 10 avril et la non-qualification de Dallas en Playoffs. De quoi arriver à la Coupe du Monde 2023 avec des jambes fraîches. Non-content d’être la superstar de la Slovénie, Luka Doncic va d’ailleurs prendre encore du galon au sein du groupe d’Aleksander Sekulić. Edo Muric et Goran Dragic absents, c’est Luka Doncic qui va porter le brassard de capitaine cet été en Asie. Une décision qui ravit évidemment le meneur. Des propos rapportés par le média SportKlub.

“Je suis honoré d’être le capitaine. Nous avons pris cette décision avec l’entraîneur et les joueurs. Je suis vraiment honoré. C’est un moment de fierté. Ce n’est pas un nouveau rôle pour moi. J’étais un leader vocal dans le vestiaire de l’équipe nationale, ainsi qu’à Dallas.” “Je ne sais pas comment me préparer [pour son rôle de capitaine]. “Cela vient tout seul. Cela ne s’apprend pas. Si vous l’avez, vous l’avez”.

Pour sa première compétition en tant que capitaine, Luka Doncic vise évidemment la victoire finale. Lui qui a déjà remporté l’EuroBasket 2017 avec la Slovénie rêve à présent d’un titre mondial. Il faudra montrer un visage plus conquérant qu’en septembre dernier mais Luka Magic est plein d’ambition.

“L’objectif est toujours le même. Chaque fois que nous participons à une compétition, l’objectif est de la gagner. Ce qui se passe ensuite durant le tournoi est un autre sujet. Mais pour moi, l’objectif est toujours le même.”

Aux côtés de l’Espagne, la France et évidemment Team USA, la Slovénie fera partie des nations à surveiller pour une place sur le podium à la Coupe du Monde 2023. C’est d’autant plus vrai quand on voit les premières images de Luka Doncic à l’entrainement, plus en forme que jamais. On n’aimerait pas être à la place des défenseurs adverses.

The league ain’t ready for skinny Luka Doncic 👀 pic.twitter.com/FLW36wdSSM

— Mavs Nation (@MavsNationCP) July 28, 2023

La Slovénie est dans le groupe F de la Coupe du Monde 2023 avec le Venezuela, la Géorgie et le Cap-Vert.

Source texte : SportKlub