La Coupe du Monde 2023 arrive à grands pas, et les effectifs sortent petit à petit. Cette fois-ci, c’est au tour de la Slovénie de dévoiler son groupe. Au contraire de la France qui a annoncé les 12 joueurs finaux directement, les champions d’Europe 2017 ont dévoilé un roster étendu à 20 joueurs pour la préparation.

Avant l’édition 2023, le trophée de la Coupe du Monde se balade de pays en pays. Cette fois-ci, elle a visité Ljubljana et la sélection ayant fini avec la médaille en chocolat aux Jeux Olympiques de Tokyo. La présence de la coupe permettait aussi au sélectionneur Aleksander Sekulic d’annoncer son effectif pour la préparation avec 20 joueurs présélectionnés et prêts à tout péter.

Dans cette liste, on retrouve sans aucune surprise Luka Doncic. Seront présents aussi le souffre-douleur de Nicolas Batum, Klemen Prepelic, le naturalisé Mike Tobey ainsi que le champion NBA Vlatko Cancar. Le plus gros point noir de cet effectif est l’absence de Goran Dragic, fer de lance de cet effectif de Slovénie avant que Luka Doncic atteigne le lycée. Mais aucun souci pour Lulu et ses copains, il reste du lieutenant dans cette team avec entre autres Edo Muric, Jaka Blazic et Zoran Dragic bien sûr.

En attendant d’avoir les douze joueurs qui seront présents à la CDM, la Slovénie va longuement se préparer. Avec notamment une double confrontation contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo dans la capitale slovène puis à Athènes. Elle se rendra ensuite à Malaga pour un gros tournoi de préparation face à Team USA et la sélection espagnole. De quoi bien se mettre en jambes avant un Mondial qui s’annonce dense par la suite. Membre d’une groupe avec la Géorgie, le Vénézuela et le Cap-Vert, les Slovènes doivent être solides d’entrée pour ne pas se faire de mauvaises surprises regrettables lors des phases finales.