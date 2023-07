Depuis sa demande de transfert, Damian Lillard semble n’avoir d’yeux que pour le Heat. Malgré cela, d’autres équipes veulent croire en leurs chances. Les Celtics, avec Jayson Tatum en mode recruteur, auront peut-être leur mot à dire dans l’histoire.

Depuis que Damian Lillard a demandé son trade, tous les yeux semblent tournés vers Miami. Entre l’interview donné il y a quelques semaines dans laquelle il avait nommé le Heat comme potentielle nouvelle équipe, sa story sur Insta qui fait référence à South Beach et les infos des Insiders, tout indique que la franchise de Pat Riley sera la future destination de Dame Dolla.

Encore faut-il réussir à négocier avec les Blazers et le Heat n’est pas l’équipe qui a le plus d’assets à offrir dans un deal. Dans cette histoire, Miami a quand même un atout de taille : la volonté du joueur. Selon les dernières infos, Damian Lillard ne veut que le Heat et rien d’autre. De quoi décourager certaines équipes mais il faut quand même rappeler que Portland a la main sur le dossier. À l’inverse d’un Bradley Beal, Damian Lillard n’a pas de no-trade clause, il ne peut donc pas s’opposer à un échange. D’un autre côté, les Blazers ont plutôt intérêt à essayer de travailler avec le joueur pour trouver un deal qui convienne à tout le monde, histoire de ne pas flinguer la fin de l’histoire d’amour avec celui qui est peut-être le plus grand joueur de leur histoire.

L’idéal serait donc un trade qui offre des assets de qualité aux Blazers et une équipe qui contentera l’envie de victoire de Dame. Si Lillard ne veut que le Heat alors Pat Riley va devoir trouver des picks ou des joueurs à envoyer dans l’Oregon. Encore faut-il trouver des partenaires pour l’y aider..

Une autre issue serait que Lillard ouvre la porte à d’autres équipes. Ce qui nous amène à notre thème du jour : les Celtics. Toujours à l’affût d’une bonne affaire sur le marché, Brad Stevens et les siens feraient partie des équipes qui suivent la star des Blazers selon Chris Haynes de Bleacher Report. Avec le départ de Marcus Smart et l’état de santé pas terrible de Malcolm Brogdon, l’arrivée d’un nouveau meneur à Beantown pourrait faire sens.

Et pour s’offrir plus de chance dans ce dossier, les Celtics peuvent compter sur leur leader, Jayson Tatum. Coéquipier de Lillard avec Team USA, l’ailier All-Star jouerait les VRP de luxe pour convaincre le joueur à la montre d’ouvrir la porte à une arrivée dans le Massachussetts. C’est en tout cas ce qu’a entendu Marc J. Spears de Andscape.

“J’ai entendu dire que Jayson Tatum s’activait pour trouver un moyen de faire venir Lillard à Boston” – Marc J. Spears

Lillard à Boston, ça enverrait du lourd mais qui ferait le chemin inverse ? Kristaps Porzingis ne peut pas être tradé, Jayson Tatum est évidemment intouchable et Jaylen Brown semble plus proche d’une prolongation que d’un départ à l’instant T. Stevens pourrait tenter un package avec Malcolm Brogdon, Derrick White et plusieurs tours de Draft mais est-ce que ça suffira aux Blazers ? Pas sûr. Et même s’ils disaient oui, Boston peut déjà se préparer à une facture record en termes de taxes et de salaires. Le quatuor Tatum-Lillard-Brown-Porzingis pèse 140 millions de dollars la saison prochaine et ce chiffre ne fera qu’augmenter avec les prolongations à venir des Jay Brothers. Si Boston veut s’offrir ce Big 4, il va falloir être prêt à passer à la caisse. À moins bien sûr que la franchise ne soit prête à lâcher Jaylen Brown dans l’affaire…

