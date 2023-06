Alors que les Blazers ont décidé de choisir Scoot Henderson avec leur troisième choix à la Draft, on se pose de plus en plus de questions sur l’avenir de Damian Lillard chez les Blazers.

Actuellement de passage à Paris, Damian Lillard profite de son escapade française pour prendre du bon temps. Mais il n’est pas à l’abri des polémiques pour autant.

En pleine soirée, alors que Dame se filmait sur Instagram Live, le DJ a ajouté le célèbre son “Miami” de Will Smith à sa playlist. Il n’en fallait pas plus pour rebooster les rumeurs concernant un potentiel transfert de Lillard au Heat, lui qui avait déjà exprimé ses affinités pour la franchise floridienne il y a deux semaines.

Cela a pris une ampleur suffisamment forte pour que son agent sorte carrément un communiqué dans la foulée (via The Athletic).

“La musique, c’est juste une coïncidence. Damian ne manque pas de respect. Il n’est pas un provocateur. Il ne va pas réaliser quelque chose qui ne lui ressemble pas. Il n’a aucune raison de faire ça. C’est pour cela qu’il rigole dans la vidéo. C’est une drôle de coïncidence qu’un DJ mette ce son.”

Pas du genre à s’avancer à ce genre de pratique pour essayer de faire passer des messages, Damian Lillard n’a sans doute rien prémédité. Par contre, le scénario d’une demande de transfert (à Miami ou ailleurs) n’a peut-être jamais été aussi proche de se matérialiser.

Avec la sélection de Scoot Henderson à la Draft, les Blazers semblent partir dans une direction allant à l’opposé des volontés de Lillard. Même si les dirigeants de Portland assurent qu’ils veulent continuer avec Dame et que ce dernier souhaite donner du temps à sa franchise de toujours pour essayer d’améliorer l’effectif d’ici au début de la Free Agency, on a quand même l’impression que les deux camps ne partagent pas la même vision. L’insider Chris Haynes – assez proche de Lillard – ajoute aussi que Dame et les Blazers n’ont pas communiqué récemment concernant la draft, la Free Agency et l’avenir de la star. De quoi nourrir encore un peu plus les spéculations…

Source texte : The Athletic / Bleacher Report

