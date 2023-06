Dans neuf jours les joueurs draftés avant-hier auront l’occasion de montrer ce qu’ils ont dans le ventre. Ici on a très hâte, alors voici les calendriers complets des trois Summer League 2023, à mettre immédiatement dans vos favoris !

La California Classic Summer League, à Sacramento. La Salt Lake City Summer League, et la NBA2K Summer League, à Las Vegas. Voici cette année encore les trois compétitions estivales qui nous seront proposées de 3 au 17 juillet, afin d’y découvrir les principaux prospects de la saison à venir. Victor Wembanyama avec le maillot des Spurs, opposé dès le 3 juillet à Brandon Miller, mais aussi les trois autres Français draftés Sidy Cissoko, Bilal Coulibaly et Rayan Rupert, ou encore les potentiels cracks Scoot Henderson, Amen et Ausar Thompson, Jarace Walker… nombreux seront les garçons à surveiller cet été pour leurs premiers pas sous leurs nouveaux maillots. Vous voulez savoir où et quand suivre votre franchise favorite ? Votre nouveau chouchou ? Par ici les infos !

Les Spurs, le Heat et les Hornets qui se tapent avec les trois locaux de l’étape (Kings, Lakers et Warriors) pour commencer, puis dans le même temps les Grizzlies, les Sixers, le Thunder et le Jazz qui s’affrontent dans l’Utah, pour assister, probablement, au retour – entre autres – de Chet Holmgren. Tout ce petit monde décalera ensuite direction Las Vegas pour le main event de ce mois de juillet, là où les 30 franchises seront présentes pour y effectuer logiquement leurs premiers vrais tests, devant un peu de public et avec un semblant d’intensité.

Deux semaines de “demi-basket” mais un rendez-vous toujours prisé par ceux à qui la NBA manque en plein été. Alors on souffle un gros coup, on sera là vendredi prochain pour l’ouverture de la Free Agency, et le 3 juillet ce sera l’heure de se poser, de nouveau, devant la télé avec le pop-corn !