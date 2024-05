Pendant quasiment une mi-temps, le Game 7 entre Cleveland et Orlando penchait en faveur de la jeune équipe du Magic, pendant que les Cavaliers bafouaient leur basket devant leur propre public. Mais un troisième quart-temps de patron et un Donovan Mitchell immense (39 points) ont finalement permis aux Cavs d’arracher leur qualif’ pour les demi-finales de conférence, face à Boston.

Les stats maison du Game 7

Comme avant chaque Game 7, on se demande laquelle des deux équipes sera perturbée par l’enjeu, et laquelle arrivera le plus à jouer son jeu. Habituellement, c’est l’équipe la plus expérimentée – à savoir Cleveland ici – qui gère le mieux ce genre de moment, surtout avec le public qui pousse derrière. Mais c’est le scénario inverse qui se produit dans cette septième manche dans l’Ohio.

Parce que oui, c’est bien le Magic qui semble le plus libéré.

Orlando trouve rapidement son adresse à 3-points – contre toute attente – après avoir enchaîné les briques dans cette même salle au cours des trois matchs précédents. Dans le rôle du leader ? Qui d’autre que Paolo Banchero : le sophomore montre la voie en plantant d’abord deux banderilles, et en servant Wendell Carter Jr. ainsi que Jalen Suggs derrière l’arc. C’est le début du show Banchero, auteur d’une première mi-temps de patron (24 points en 21 minutes !). Scoring, playmaking, agressivité, lancers-francs provoqués, présence au rebond et en défense, Paolo est tout simplement partout ! Vous ajoutez à tout ça une bonne contribution du banc et un Gary Harris (de retour dans le cinq) qui rentre enfin un shoot de loin, et ça sourit au pays de Mickey !

Les highlights de Paolo Banchero en première mi-temps (24 points) :

Côté Cleveland, TOUT est plus compliqué. Privés une nouvelle fois de leur pivot Jarrett Allen, les Cavs semblent tétanisés par l’enjeu. Ils arrivent certes à trouver quelques ouvertures dans la raquette adverse et à provoquer des lancers-francs, mais dans l’ensemble l’attaque est en grosse galère contre la défense d’Orlando sur demi-terrain. Les shoots extérieurs ne rentrent pas, y’a zéro rythme, les turnovers s’enchaînent et Orlando sanctionne en transition. Pour ne rien arranger, Darius Garland et Max Strus sont en foul trouble, et la frustration monte à vitesse grand V. 49-31 Magic avec quatre minutes à jouer en première mi-temps, c’est un cauchemar pour les fans des Cavs.

Heureusement pour Cleveland, Orlando commence à enchaîner les turnovers avant la pause et tombe sur un Evan Mobley impérial en protection de cercle (5 contres, 16 rebonds !). Les Cavaliers en profitent pour reprendre vie. Donovan Mitchell est agressif vers l’arceau et Caris LeVert (15 points en tout) est crucial à travers sa contribution en sortie de banc. Le sniper Sam Merrill, lui, enflamme la salle avec un gros tir du parking qui ramène Cleveland à seulement -8. Clairement, le momentum vient de changer. Les deux équipes arrivent finalement à la pause sur le score de 53-43.

SAM MERRILL FROM DOWNTOWN.

Les Cavs conservent ce momentum au retour des vestiaires. En manque de réussite en première mi-temps, Donovan Mitchell ne veut pas quitter la scène par la petite porte : il enchaîne les drives, plante à 3-points et énergise toute la salle de Cleveland. Il est bien accompagné par Max Strus qui a enfin compris qu’il devait se bouger, tout le contraire d’un Darius Garland à la ramasse. 58-55 Orlando, l’écart continue de se réduire.

Le Magic parvient à contrer le rythme trouvé par les Cavs en rentrant deux tirs à 3-points (Banchero, Suggs) qui font du bien, mais on sent que Cleveland prend progressivement le dessus. Les esprits s’échauffent un peu, y’a des fautes des deux côtés, le match est haché. Et dans ce contexte qui rappelle qu’on est dans un Game 7 de Playoffs, Mitchell rayonne. Pénétration après pénétration, panier après panier, Spida pose sa toile (17 points dans le troisième quart… 15 pour le Magic) pour donner l’avantage à Cleveland 68-66. Pendant ce temps-là, Paolo Banchero est en galère (1/7 au tir dans le troisième) face à Isaac Okoro, Evan Mobley et Cie. Franz Wagner, lui, est officiellement porté disparu (1/15 au tir dans la rencontre…).

Le troisième quart-temps se termine avec deux gros missiles de Max Strus : 76-68 Cleveland avec 12 minutes à jouer !

Spida (32 PTS) gives the Cavs the lead in the 3Q!

Le jeune Magic a-t-il encore des ressources après ce terrible troisième quart (33-15) ? Ou les Cavs vont-ils enfoncer le clou ?

De retour sur le terrain après un repos bien mérité, Donovan Mitchell n’a pas refroidi sur le banc. Il plante un tir primé d’entrée et continue de mettre la pression sur la défense d’Orlando. De l’autre côté du terrain, le Magic continue de marcher dans la boue : chaque possession est compliquée, chaque point est dur à gratter. Et quand vous n’assurez pas la défense en transition, ça donne un lay-up gratos à Caris LeVert et dix points d’avance pour Cleveland (85-75 à la moitié du quatrième quart).

Si Paolo Banchero jette ses dernières forces dans la bataille, les Cavs tiennent le bon bout. Darius Garland – remotivé par Mitchell quand il était au fond du trou – plante un tir primé qui fait très mal à Orlando après un rebond offensif d’Okoro. Ça sent le KO. Le Magic reste sous assistance respiratoire quelques minutes, mais le réveil de Mobley en attaque et la renaissance de Garland met fin aux espoirs d’Orlando.

106-94 score final, les Cavs verront les demi-finales de conférence, mais le Magic peut sortir la tête haute !

Darius Garland cashes in to give the Cavs their largest lead of the game in the 4Q!

CLE can advance to the East Semis with a win on ABC

