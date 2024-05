Alors que la soirée des Cavaliers semblait très mal embarquée à la pause, Donovan Mitchell a enfilé son plus beau costume de super-héros pour porter les siens sur son dos. Du scoring, de l’agressivité et une attitude de PA-TRON pour se qualifier au second tour.

Donovan Mitchell a commencé sa soirée en se cassant les dents de devant sur la défense du Magic (3/13 à la pause), mais restait la seule arme offensive permettant à Cleveland de ne pas sombrer. À chaque point durement grappillé, un regard dans les travées de la Rocket Mortgage FieldHouse pour essayer d’électriser la foule. Dans un premier temps, rien n’y fait.

Mais dès l’entame du troisième quart-temps, sa main droite monte sacrément en température. Beaucoup moins de déchet, enfin une adresse qui refait surface, et surtout une détermination folle pour démarrer la remontée. 7/9 au tir dans le quart, qui donnent 17 points et tout l’Ohio qui se réveille derrière lui.

Donovan Mitchell ties it for the Cavs in the 3Q of Game 7 on ABC!

Spida has 15 PTS in the 3rd quarter 🤯#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/0BJ0K7V9RD

A chaque lancer franc tiré par un des acteurs, Donovan Mitchell a les mains sur les cuisses, la tête baissée et le regard con-cen-tré. Il fallait un leader sur le parquet, J.B. Bickerstaff a pu compter sur lui. Alors que Darius Garland connaît une soirée très compliquée, l’arrière profite d’un temps-mort pour s’asseoir à côté de lui. Main autour de son coup, il lui hurle des mots doux dans les oreilles pour l’encourager bien comme il faut. Leader et exemplaire.

Love seeing Donovan Mitchell pumping up Darius Garland, trying to keep him engaged pic.twitter.com/nzwsEV2fh0

Alors que les Cavs ont repris le match en main, il suffit de gérer le quatrième pour filer au deuxième tour des Playoffs. Le Donovan est évidemment présent pour aider à mettre le couvercle, alors que Garland se réveille un peu. Ligne statistique finale pour le numéro 45 : 39 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre. L’adresse, à l’image du match au global, n’est pas des plus clean (11/27 au tir, 2/8 du parking) mais l’objectif est atteint.

Contrairement à l’an dernier, les Cavaliers ont survécu au premier tour des Playoffs. Auteur d’un Game 6 monstrueux (50 points) et d’un Game 7 tout aussi fort, Donovan Mitchell y est clairement pour quelque chose.