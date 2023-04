C’est l’affrontement ric-rac de ce côté du tableau. Quand de l’autre côté, Suns et Clippers, Grizzlies et Lakers, Kings et Warriors s’apprêtent à se foutre sur la tronche avec une sacrée dose d’incertitude autour du favori de chaque opposition, la hiérarchie est plus établie à l’Est. Plus établie, sauf pour ce Cavaliers – Knicks, série salvatrice d’une conférence qui manquait de piquant.

Confrontations en saison régulière Cavaliers 121-108 Knicks

121-108 Knicks Knicks 92-81 Cavaliers

92-81 Cavaliers Knicks 105-103 Cavaliers

105-103 Cavaliers Cavaliers 116-130 Knicks Petit favori, grand outsider Une saison de pause et les Knicks sont de retour, plus forts qu’il y a deux ans, déterminés à franchir un cap. Et quel cap. Les Cavaliers se sont qualifiés en Playoffs pour la première fois depuis 2018. L’effectif n’a jamais été aussi complet que depuis… que depuis un bout de temps. Sous l’égide de LeBron, il manquait davantage de personnel en sortie de banc. Cette saison, c’est l’inverse. Plein de joueurs de qualité mais pas un candidat crédible pour la « All-NBA First Team ». Donovan Mitchell est un bon All-Star, Jarrett Allen et Darius Garland ont intégré le clan des étoilés la saison passée. Pour autant, les Knicks – qui n’ont “que” Julius Randle à placer dans cette même famille des récents All-Stars – auraient raison de croire en leurs chances. Les Cavaliers ont montré qu’ils n’étaient absolument pas de ces équipes intouchables à l’extérieur, avec un bilan de 20 victoires pour 21 défaites en déplacement. Nul n’est sans connaître l’habit que revêt le Madison Square Garden en Playoffs : une sorte de cuirasse qui s’enflamme sur commande. La moindre filoche d’Immanuel Quickley pourrait plonger Cleveland dans le doute. Les Cavaliers n’ont d’ailleurs plus gagné au Garden depuis le 2 avril 2022. Le moment pour mettre fin à ce début de série noire semble être le bon. À l’instant T, J.B. Bickerstaff n’a d’incertitude (et encore) que la présence de Isaac Okoro dans son groupe. Selon ESPN, le petit ailier des Cavaliers devrait quand même prendre part au début de la série. Pour Julius Randle, la situation est plus délicate. Touché à la cheville, le All-Star new-yorkais n’a pas encore repris l’entraînement avec contacts. Selon Ian Bagley de SNY, une participation au match 1 semble compromise. Tellement frustrant. Ça fausse toute une série. Point utopiste mais verra-t-on Evan Fournier se rapprocher du parquet dans cette série ? On peut toujours rêver d’un scénario dans lequel le Français sort une fois du banc dans le 4e quart-temps, et par trois ou quatre bombinettes permet un retour new-yorkais. Mais comme dit, c’est probablement utopiste. Les échecs consécutifs de Donovan Mitchell en Playoffs – feu sa période Jazz – le premier retour en postseason des Cavaliers depuis le départ de LeBron James, les Knicks enfin au niveau des attentes de leurs fans, Julius Randle réconcilié avec son public, Jalen Brunson dans un nouveau rôle, Evan Mobley pour… confirmer sa saison taillée DPOY ? Faites-vos jeux, et surtout, croquez cette série à pleines dents. N’en manquez pas une miette. LE PROGRAMME DE LA SÉRIE Game 1, à Cleveland dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril, minuit

Game 2, à Cleveland dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril, 1h30

Game 3, à New York dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 avril, 2h30

Game 4, à New York (et au Grand Rex) le dimanche 23 avril, 19h

Game 5, à Cleveland le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6, à New York le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

*Si nécessaire