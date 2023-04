A quelques heures du début de ces Playoffs, il est toujours bon de rappeler que la postseason NBA est un monde totalement à part. Oubliez les classements, oubliez la dynamique de la saison régulière, tout se joue maintenant et le Game 1 annonce souvent la couleur. Ce petit florilège de Games 1 récents tous aussi incongrus les uns que les autres est là pour nous rappeler qu’en Playoffs, rien n’est jamais acquis. A bon entendeur…

Ah…le doux parfum de la post-season, le printemps, les nuits blanches… Les Playoffs commencent dès samedi, l’occasion pour nous de rappeler à toutes les équipes en lice que dans ce petit monde impitoyable, il est important de soigner son entrée… surtout pour les “favoris”. Dans cette mini compil, vous découvrirez ainsi tout ce qu’il ne faut absolument pas faire pour entamer une série. Installez-vous bien, il y a du lourd.

2010-11 : San Antonio se prend une prise de l’ours

Prise de l’ours (définition) : Action de l’un qui étreint l’autre jusqu’à empêcher ce dernier de respirer.

Non ce n’est pas une énième vidéo miteuse de self-defense mais bien un flashback en 2011 dans le Texas. Après une saison régulière de haut vol et une première place à l’Ouest, les Spurs de Duncan, Parker et Ginobili se présentent torse bombé face à Memphis (8è). La franchise du Tennessee compte dans ses rangs Mike Conley, Rudy Gay, Zach Randolph, Tony Allen et Marc Gasol, entre autres. Une équipe rugueuse qui ne va pas manquer de gâcher la fête à San Antonio. Amputés de leur Argentin magique, les Spurs vont galérer toute la partie, muselés par une défense des Grizz impénétrable. Il reste 30 secondes à jouer, les Spurs mènent +2, Shane Battier (Memphis) va alors dégainer depuis le parking pour faire passer son équipe devant. Un tir ouvert manqué par Richard Jefferson scellera le sort inattendu de cette rencontre. Victoire 101-98 des Grizzlies dans ce Game 1. Fait encore plus WTF, Memphis… remportera la série 4-2. Upset, upset !

2017-18 : Anthony Davis et les Pelicans froissent Portland devant un Moda Center médusé

On avance un peu dans le temps après cette parenthèse qui sentait bon les années MSN et Fatal Bazooka. Retour sur la saison 2017-18, qui nous offre alors un premier tour de Playoffs entre les Blazers de Lillard, McCollum et Nurkic et les Pelicans de Davis, Holiday et Rondo. Les line-up sont folles et la série s’annonce hyper excitante. Portland a l’avantage du terrain après avoir fini 3è, les Pels 6è se déplacent au Moda Center pour ce Game 1 et la rencontre tourne rapidement à l’avantage de… NOLA. Davis, rayonnant, sortira un premier match référence dans cette série avec 35 points et 14 rebonds. Mené de 15 points à 5 minutes de la fin, Portland va faire pleuvoir les bombes en fin de rencontre pour faire vibrer tout l’Oregon. Tout le monde s’y met, Lillard en tête. Les Blazers n’ont plus qu’un point de retard et la possession à 20 secondes de la fin, mais Lillard après un bon drive décide d’aller chercher une faute qu’il n’obtiendra pas. Derrière, les Pels ferment la boutique aux lancers et empochent cette première manche. La série se terminera…en sweep des Pels, si si, alors quand on vous dit que c’est important de bien démarrer une série…

2018-19 : La masterclass défensive des Nets contre les Sixers

Embiid *tente un move*

Nets : Non.

Embiid : Je peux marquer aussi ouuuu c’est que mes coéquipiers ?

Nets : Non.

Embiid *force* : Je peux au moins avoir un tir facile ?

Nets : NON.

Vous l’aurez compris, après ce dialogue digne des plus grands scénarios du 7è art, qu’en ce soir du 13 avril 2019 Joel Embiid, alors accompagné par Jimmy Butler et Ben Simmons, n’avait pas eu le droit au bonheur. Muselé toute la rencontre par une défense des Nets qui l’avait clairement ciblé, Jojo n’a rien pu faire. Jarrett Allen, Spencer Dinwiddie ET JARED DUDLEY se sont occupés de lui toute la soirée et le plan élaboré par le génial Kenny Atkinson a fonctionné. Malgré 35 points de Jimmy Butler, les Sixers s’inclineront 102-111 lors de ce Game 1. Les Sixers (3è) pourtant favoris perdent leur avantage du terrain dans un Wells Fargo bien climatisé à la fin de la rencontre. La série se terminera finalement en 4-1 pour Philly qui trouvera la recette pour cuisiner une équipe des Nets bien “casse-bonbon” à jouer.

2018-19 (toujours) : D.J Augustin (Orlando) empaille les Dinosaures

2018-19 est donc un grand cru en terme de Game 1 de premiers tours farfelus. Dans la même soirée que la victoire des Nets à Philly, Orlando avait aussi validé une victoire totalement incongrue chez les Raptors. Pourtant 2è de la saison régulière, les Canadiens vont s’embarquer dans un match galère face à une équipe du Magic totalement déchainée. Malgré un Kawhi Leonard et un Pascal Siakam bien en jambes (5o points à eux deux) Orlando colle aux basques des Raptors et emmène les Dinos dans une fin de match à risque. Pour rappel, on parle d’une époque où Evan Fournier avait le droit de jouer au basket. Il était d’ailleurs accompagné par Nikola Vucevic et… D.J Augustin, qui ce soir là décida d’enfiler sa salopette en jean pour poser une énorme clim dans la Scottiabank Arena. Contexte : il reste 10 secondes à jouer et le score est de 101 à 101. D.J prend la balle et profite d’une (énorme) erreur de répartition entre Kawhi et Marc Gasol pour se lever et envoyer une bombe du parking qui fait filoche. Victoire 104-101 du Magic, qui ce soir là avait livré une prestation collective de haut vol. La série avait finalement été (logiquement) remportée par Toronto 4-1.

Ce petit florilège de Game 1 totalement WTF est donc une gentille piqûre de rappel pour tous les fans de basket qui imaginent qu’une série de Playoffs est pliée à l’avance. Soigner le Game 1 pour les favoris n’est jamais chose aisée et ce petit résumé tombe a pic pour nous le rappeler. Alors rendez-vous demain soir pour la grand messe des Playoffs NBA et, croyez-nous, on n’est pas au bout de nos surprises…

Sources vidéos : House of Highlights / Basketball MVP / NBA Conference / HNB TV