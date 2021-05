Le programme de dimanche est dans la boîte : apéro 19h, dessert à 6h, cernes pendant une semaine

Réouverture des terrasses, cinémas, musées, Karim Benzema en équipe de France, couvre-feu à 21h, un match déjà classique entre LeBron James et Stephen Curry… Il semble que tout va bien et on pourrait même s’arrêter là. SIKE, voici la petite cerise sur le gâteau, le cacao sur le tiramisu, le deuxième grec par-dessus le premier : le programme des Playoffs de dimanche est tombé alors appelez les pompiers ou la pluie du mois de mai, car ça va être le FEU.

PROGRAMME ! PROGRAMME ! DEEEEEMANDEZ LE PROGRAMME !!!

Programme ! Programme ! Demandez le programme, la meilleure nouvelle dans tout ça étant que tu pourras profiter de cette nuit de folie parce que lundi c’est férié, merci Tonton Adam Silver de nous gâter comme ça. On commence par un truc plutôt soft… SIKE, ça fait deux fois que tu te fais avoir. Sixers contre Wizards ou Pacers à 19h. Les Sixers patientent depuis déjà un petit moment, ils sont assis sur la première place de la Conférence et attendent de faire sonner la cloche de Philadephie. Quant à ce match entre Washington et les Pacers, cette nuit à 2h, le vainqueur risque d’arriver le sang à la bouche après un combat sans doute sans merci. Un duel entre Domantas Sabonis et Joel Embiid nous donne déjà des vertiges mais un duel entre… le duo Russell Westbrook / Bradley Beal et la défense de Philly nous donne également des sueurs avant l’heure. On enchaîne ensuite avec le Game 1 des Suns, de nos malheureux amis de l’Arizona qui ont réalisé une superbe saison et qui tomberont donc au premier tour contre… ce cinglé de LeBron James. Pour voir ce combat entre deux des membres du banana boat, c’est à 21h30 précises, entre des Lakers qui sortent d’un match difficile mais victorieux face aux Warriors, des Lakers mis très vite dans le bain d’une intensité type Playoffs. Phoenix n’a pas vu les Playoffs depuis 2010, à l’époque Malcom Brogdon avait déjà 37 ans mais Devin Booker avait encore son appareil dentaire en CM2 mais attention, on espère pour eux que les Suns ne voleront pas trop près du soleil.

Moving on, on poursuit avec une très belle affiche à 1h : la meilleure équipe de basketball de l’histoire de la NBA, de la ABA et de la Bundesliga… contre les Hawks. Les Knicks n’avaient pas touché aux Playoffs depuis 2013,ce qui signifie la promesse d’un Madison Square Garden qui n’attend que ça depuis, un Madison Square Garden encore plus rugissant avec le retour des fans post-COVID, un Madison Square Garden à 13 000 spectateurs, oh yeah. Puisque Julius is the new Melo, va-t-il réussir à porter ses coéquipiers durant cette série comme il l’a fait cette saison ? En tout cas Derrick Rose va également retrouver les Playoffs, Frank Ntilikina va totalement verrouiller Trae Young et jusque-là tout sent très bon et sent le plaisir pour la ville qui ne dort jamais (comme nous xptdr). Attention cependant car, comme dirait Migos, il y a des shooteurs à Atlanta même si on ne parle pas exactement de la même chose. Last but not least pour finir ce festin et cette nuit mouvementée, à 3h30 du matin, en live depuis Salt Lake City : le Jazz contre les Warriors ou les Grizzlies. Utah, tout en haut des montagnes de la Conférence Ouest, est bien tranquille depuis une semaine et est prêt une nouvelle fois à montrer les crocs (le dents hein, pas les chaussures d’intérieurs tellement confortables) lors des Playoffs. Mais attention aux morts de faim qui s’affronteront vendredi à 3h. Memphis sort d’une belle victoire face aux Spurs, Oakland sort d’une belle défaite contre les Lakers. Petit conseil à Taylor Jenkins : pour défendre sur Curry il faudra lui coller tes cinq joueurs sur le terrain, + trois remplaçants, + ton assistant coach, + Tony Allen, + un vrai grizzly.

Les Playoffs 2020-21, scène 2, action ! Quatre matchs de basket total, une énergie folle accompagnée d’un retour des fans. Jusque-là on ne voit aucune faille à cette nuit magique à venir. Puis on vous voit hein, les moins courageux? Ouais je dois travailler le lendemain je vais être fatigué blablabliblablabla : c’est férié lundi, chè. Férié = jour de repos.