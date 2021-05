Stephen Curry a encore envoyé du très lourd malgré la défaite : 37 pions et des tirs venus de l’espace, journée classique au bureau

On l’attendait. Oh oui qu’on l’attendait. Auteur d’une saison régulière de fou furieux, Stephen Curry faisait flipper tout le monde du côté de Los Angeles en vue de cette confrontation Lakers – Warriors pour le play-in tournament. Et Wardell a fait du Wardell, même si ça n’a pas suffi au final.

On se demandait ce que Stephen Curry allait nous proposer. On se demandait si Steph allait vraiment pousser les champions en titre au bord de l’élimination en sortant une nouvelle masterclass. On se demandait si la défense très solide des Lakers pouvait tenir le choc face aux banderilles du meilleur shooteur de l’histoire. Au final, les hommes de Frank Vogel ont bien tenu le choc en l’emportant 103-100, mais Curry a une nouvelle fois prouvé qu’aucune défense – même celle des Lakers – ne pouvait le contenir : 37 points, 12/23 au tir, 6/9 du parking, 7/8 aux lancers-francs. Du grand classique, du grand Steph. Pourtant, Curry avait commencé la rencontre discrètement. Clairement visé par la défense des Lakers, le sniper de la Baie lâchait la gonfle à ses copains qui profitaient de la supériorité numérique pour sanctionner l’équipe d’en face. Sur les 15 premiers points marqués par Golden State (15-4 pour les Warriors après cinq minutes de jeu), devinez combien d’entre eux provenaient de la main de Steph ? 0. Oui, zéro. Mais Curry a progressivement réussi à trouver des opportunités face à la défense de L.A. et il a commencé à chauffer sérieusement. Sa fin de première mi-temps fut assez épique avec trois missiles de loin : la première en un-contre-un face à Dennis Schroder, la deuxième à un-contre-deux face à Kentavious Caldwell-Pope et LeBron James, et la troisième à… un-contre-mille avec Schroder, Alex Caruso et Anthony Davis dans le rôle de marionnettes. Mais que voulez faire face à ça ?

« Ce gars-là est juste incroyable. Steve Kerr a dit qu’on allait tout tenter pour le ralentir et c’est ce qu’on a fait, et il a quand même terminé avec 37 points. » – Le coach des Lakers Frank Vogel, via ESPN

Le Chef n’a pas été irréprochable pour autant dans ce match. Avec ses six ballons perdus, il a participé malgré lui à la remontée des Lakers, amorcée dans le troisième quart-temps (trois turnovers dans le troisième pour Steph). Mais c’est ce qui arrive parfois quand vous avez constamment une cible sur le dos et que vous avez une défense qui envoie tout ce qu’elle a en stock sur vous. Cependant, avec 11 points dans le dernier quart et quelques coups de génie dont il a le secret, Curry a bien failli composter un ticket vers Phoenix pour l’ensemble de son équipe. Quand Steve Kerr a vu ses Warriors en difficulté au début du quatrième (83-79 pour LAL avec dix minutes à jouer), il n’a pas hésité à rappeler Steph plus tôt que prévu pour éviter l’avalanche. Serein comme un MVP, Curry est revenu sur le terrain et a aidé les Dubs à revenir sur les bons rails, jusqu’à mener de trois points à 2 minutes et 30 secondes de la fin. La suite, on la connaît. Les Lakers ont fini par prendre le dessus, LeBron James a réalisé sa meilleure imitation de Stephen Curry, et ce dernier n’a jamais eu l’occasion de sauver les siens. Alex Caruso et Anthony Davis se sont jetés sur lui pour l’empêcher de tirer à -3, et l’ultime possession à deux secondes du buzzer final s’est terminée par un turnover très symbolique de la deuxième mi-temps de Golden State.

Fin décevante pour Steph et ses Warriors, mais le pyromane et ses copains auront une deuxième chance face aux Grizzlies vendredi. Un match qu’il faudra gagner absolument pour voir la couleur des Playoffs, face à un adversaire contre lequel Curry avait planté 46 pions lors du dernier match de la saison régulière. Rebelote demain soir ?