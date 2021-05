Officiel, on aura donc un Suns – Lakers en Playoffs : Phoenix tire le gros lot d’entrée, le succès n’en serait que plus grand

C’était tout l’enjeu de ce match entre les Lakers et les Warriors : éviter un deuxième match couperet casse-gueule contre Memphis et obtenir son ticket pour affronter les Suns au premier tour des Playoffs. Apparemment, ça a motivé LeBron James qui retrouvera donc son vieux copain, Chris Paul, sur une série au meilleur des sept dès dimanche.

Tout ça pour ça ! En dominant la saison régulière quasiment comme personne (seul le Jazz a un meilleur bilan), les Suns n’imaginaient probablement pas devoir se coltiner les champions en titre dès le premier tour pour fêter leur retour en Playoffs après 11 ans de disette. Malheureusement pour les Cactus, c’est tout un concours de circonstances et l’enchaînement des blessures qui a fait chuter les Lakers jusqu’au septième rang de l’Ouest. Malheureusement bis, tout le monde est désormais apte à jouer et c’est donc l’armada purple and gold au grand complet qui se pointera à la Talking Stick Resort Arena dimanche pour en découdre avec les Suns. Un peu ronchon de devoir passer par un play-in tournament pour se qualifier en Playoffs, LeBron James a déjà activé le mode postseason avant même d’attaquer les vraies choses sérieuses et ce n’est pas une bonne nouvelle non plus pour Devin Booker et ses potes. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui a permis à Phoenix d’accrocher cette place amplement méritée qui leur permettra notamment de profiter de l’avantage du terrain jusqu’à de potentielles finales de Conférence.

On n’en est pas encore là, mais c’est déjà un élément qui compte au moment d’anticiper la preview de cette série contre les Lakers. Monty Williams a aussi eu le luxe de pouvoir reposer ses cadres durant la dernière soirée de saison régulière dimanche soir ce qui signifie que Chris Paul, D-Book, Jae Crowder et Deandre Ayton (blessé au genou depuis quelques matchs) auront tous pu bénéficier d’une semaine complète de repos avant de croiser le Unibrow et sa clique. Malgré tout, on devrait avoir droit à une série beaucoup plus serrée que ce que le seeding pourrait laisser penser, d’autant qu’on peut dire à demi-mot que les deux équipes se retrouvent dans la bonne partie du tableau au sein de la Conférence Ouest. No offense envers Denver ou Portland, mais les Clippers semblent davantage craints et une potentielle rencontre avec Kawhi Leonard ne pourra avoir lieu qu’en finale de Conférence. Enfin, pour la team parieurs, le dénouement de cette série semble indécis mais Phoenix a remporté deux des trois confrontations directes cette saison.

Faute de pouvoir jouer ensemble, LeBron James et Chris Paul pourront tout de même se faire de nouveaux souvenirs ensemble même si l’un des deux gardera forcément un petit goût amer dans la bouche au moment de se rappeler de cette série. D’un pur point de vue de fan, on tient forcément l’une des séries les plus hype de ce premier tour des Playoffs et bien malin qui peut assurer sans trembler du menton qu’il connait déjà l’issue de cette série. Let the show begin !