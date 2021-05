LeBron James a planté le shoot qui tue : gros missile du parking pour prendre le lead, les Warriors n’ont pas survécu

LeBron James n’a pas connu sa meilleure soirée. LeBron James ne semblait pas au top physiquement. Mais LeBron James a littéralement fait la différence lors du Lakers – Warriors de cette nuit. Dernière minute de jeu, 100-100, l’horloge des 24 qui s’apprête à retentir… BANGGG !

« Après avoir pris un doigt dans l’œil de la part de Draymond, je voyais triple, je voyais trois paniers. J’ai tiré sur celui du milieu. Et j’ai pu marquer. » Voici ce que LeBron James a déclaré au micro de Rachel Nichols après sa prière qui a définitivement fait basculer le match en faveur des Lakers. Quelques minutes auparavant, Draymond Green avait effectivement touché le King au visage sur un assaut de ce dernier vers le cercle. Un peu sonné, Bronbron a cependant pu repartir pour sortir LE shoot du match, un shoot assez improbable en mode Ave Maria, le tout sur la tête de Stephen Curry. Bingo ! Certains des plus grands tirs de l’histoire de la NBA ont pour origine un système raté, un ballon récupéré, un rebond arraché (coucou Ray Ray) ou une possession chaotique. Celui de LeBron James cette nuit entre dans la dernière catégorie, avec des Lakers incapables de trouver une vraie ouverture pendant 23 secondes. Et puis James a reçu le ballon de la part de Kentavious Caldwell-Pope pour dégainer depuis l’inscription Staples Center pour faire ficelle. « OH IT’S GOOD, LEBRON JAMES FROM DOWNTOWN AS THE SHOT CLOCK EXPIRES ! » Mike Breen s’est lâché, cela aurait mérité un BANG des familles mais peu importe, l’action de la night, c’est bien celle-là et Drake a particulièrement apprécié. +3 Lakers, le score ne bougera plus, direction les Playoffs pour les champions en titre.

Difficile de connaître une meilleure fin de soirée pour LeBron, qui a vraiment commencé doucement à l’image de ses copains Anthony Davis et Dennis Schroder. Le trio, qui habituellement guide les Lakers offensivement, a terminé la première mi-temps avec un horrible… 4/28 au tir, plongeant ainsi les Lakers dans un déficit de 13 points à la pause. Des briques, et encore des briques, avec un James passif et pas vraiment explosif malgré sa contribution au rebond et dans la playmaking. Pas de doute, cette maudite cheville droite représente toujours un souci mais comme le font les plus grands, le King a trouvé un moyen pour peser de plus en plus en deuxième période, notamment au scoring. L’une des actions symboliques de cette montée en puissance, c’est cette contre-attaque au début du troisième quart-temps qui s’est terminée sur un And-1 de LeBron. Le genre d’action qui envoie un vrai message, du genre « Ok c’est bon on arrête les conneries ». Au final ? Un triple-double à 22 points, 11 rebonds et 10 passes décisives pour LeBron, et donc le shoot de la gagne, celui qui permet aux Lakers d’éviter le match de la peur face aux Grizzlies, vainqueurs des Spurs quelques heures plus tôt.

Prochaine étape pour LeBron et ses copains ? Un premier tour de Playoffs face aux Suns, deuxièmes de la Conférence Ouest. Clairement, les champions en titre n’auront pas le droit de passer à côté en première mi-temps comme cette nuit mais le plus important aujourd’hui, c’est que la qualification est validée. Et les Lakers peuvent dire merci à LeBron James, comme souvent.