NBA Top 5 du jour : il aura fallu un match de play-in à LeBron James pour rappeler à tout le monde qui était LeBron James

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : LeBron James qui trouve Anthony Davis sur alley-oop, c’est bizarre parce que c’est exactement le cauchemar qu’ont fait cette nuit tous les fans des Suns.

#4 : De’Anthony Melton et Kyle Anderson ont inventé le double chase-down block et ont hurlé VOUS NE PASSEREZ PAS à Devin Vassell et Rudy Gay.

#3 : Stephen Curry a perdu mais Stephen Curry a passé sa soirée à mettre du sucre dans nos vies. Ce mec n’est pas un basketteur, ce mec est un putain d’artiste.

#2 : cette nuit Dillon Brooks a tout fait aux Spurs. Il a planté des tirs décisifs, il a défendu comme un sagouin sur DeMar DeRozan, et il a explosé le cercle quand il a vu la Mer Rouge s’ouvrir.

#1 : il aura donc fallu un match de play-in à LeBron James pour rappeler à tout le monde qui était LeBron James

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !