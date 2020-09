NBA Top 5 du jour : les Rockets ont démonté les Lakers, mais LeBron James a démonté Russell Westbrook

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

On se limite à un Top 5 ce matin, mais ça suffit à notre bonheur car il y a vraiment du lourd au menu. En vedette ? LeBron James. Si les Lakers sont passés à côté face aux Rockets lors du Game 1, le King a fait le show et c’est Russell Westbrook qui a pris cher. Non seulement Brodie s’est pris un violent chasedown block de la part de LBJ, mais il a surtout été du mauvais côté d’un poster. En contre-attaque, BronBron est monté sur Russ pour détruire l’arceau, lourd ! Dans l’autre match de la nuit opposant les Bucks au Heat, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo et Derrick Jones Jr. ont également participé au spectacle.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.