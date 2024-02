Petit Top 5 des familles pour débuter cette dernière journée du All-Star Weekend, on a vu des Top 10 plus spectaculaires en saison régulière mais bon, prenons ce qu’on nous donne et allons surveiller cette blanquette qui mijote.

C’est un petit blondinet de Ligue 2, et il est la principale raison de sourire des deux derniers concours de dunks du All-Star Weekend.

360 between the legs, on peut aussi dire que Jacob Toppin a réussi son concours. Quelle famille !

Même dans le Top 5, Jaylen Brown est surcoté. Oh ça va, les nerfs sont tendus là non ?

Ça fait un bail que Shaquille O’Neal n’avait pas été deux fois dans le Top 5 tiens. En plus, il a permis à Jaime Jaquez Jr. de réaliser son rêve d’enfant.

Superbe. 🥹

via @MiamiHEAT pic.twitter.com/wRNaP2WTKd

— NBA France (@NBAFRANCE) February 18, 2024