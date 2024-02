Après deux premières soirées qui ne sont pas vraiment sorties de l’ordinaire, le All-Star Weekend se termine ce soir à Indianapolis avec le traditionnel match des étoiles. Un retour à un format Est vs Ouest… pour un peu plus de compétitivité ?

L’heure, le lieu, le dress code

2h du matin, le NBA League Pass ou beIN Sports, en slip sur le canapé avec une planche de fromage et/ou charcuterie.

Les rosters

Conférence Est

Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo (titulaires), puis Paolo Banchero, Jalen Brunson, Trae Young (remplace Joel Embiid), Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Scottie Barnes (remplace Julius Randle) et Donovan Mitchell

Conférence Ouest

Luka Doncic, Shai Gilgesous-Alexander, Kevin Durant, LeBron James et Nikola Jokic (titulaires), puis Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Edwards, Domantas Sabonis qui remplace Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Davis et Rudy Gobert qui remplace Karl-Anthony Towns

Le format

Le retour de la “rivalité” Est – Ouest peut être une bonne chose pour un évènement qui a perdu en saveur, pour ne pas dire qu’il n’en a plus du tout. La NBA fait un retour complet à la tradition en mettant fin au système d’Elam Ending pour revenir sur le format que l’on connaît le mieux avec quatre quart-temps de 12 minutes.

On ne s’attardera pas plus sur la preview d’un évènement qui a de plus en plus de mal à nous hyper, d’autant plus quand on a connu une époque lointaine qui semble ne même pas avoir existé tellement tout ça nous parait loin. On va pas jouer au petit jeu du “c’était mieux avant” mais, putain, c’était tellement mieux avant.