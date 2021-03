Les maillots du All-Star Game ont leaké : y’a quelque chose de…, c’est un peu…, on vous laisse trouver les mots

Nos sources nous indiquent que le fabricant s’appelle Jean-Pierre et que son usine est dans le Calvados, mais n’allons peut-être pas trop vite en besogne car nous sommes parfois victimes de charlatans au niveau de nos indics. Quoiqu’il en soit les maillots du All-Star Game ont leaké hier et ils sont, comment dire, originaux.

La Team Blue, la Team Yellow, un gros ALL-STAR au milieu du torse car il faudra se souvenir que ce fut les jerseys du ALL-STAR GAME, un logo Jordan pour pimper le tout et let’s go. Les maillots du All-Star Game 2021 ont été dévoilés hier et on part donc dans de la couleur vive, le bleu et le jaune symbolisant… on sait pas, et première satisfaction : au moins on ne confondra pas les deux équipes car on vous rappelle par ce biais que… ça arrive parfois. Une tenue qui n’est pas sans nous rappeler en tout cas la bonne odeur de renfermé des chasubles de notre jeunesse, celles que personne ne lavent jamais malgré ce que tout le monde veut faire croire, une tenue qui n’est pas sans nous rappeler non plus les légendaires maillots de l’Ain Star 3×3 version 2014, mais loin de nous l’idée qu’Adam Silver et ses sbires se soient introduit une nuit chez Nicolas Henrio afin de subtiliser l’adresse du fournisseur, surtout qu’il suffisait de nous demander pour que l’on vous dise que c’est dans le 74.

Bref, on aura donc une équipe jaune et une équipe bleue, pourquoi pas, et à vrai dire on ne sait pas vraiment quoi en penser à part que si deux adversaires se battent le tout donnera peut-être du vert. On s’essouffle, on s’essouffle. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, blanc, blanc, le goéland chantait Marcel Amont quand LeBron James n’était qu’un adolescent et Alexandre Martin déjà adulte, ici on est en tout cas plutôt sur du bleu métal comme dirait l’ami du 42, mais si vous savez celui qui se met des bitures sur YouTube.

Est-ce qu’on a donné des informations intéressantes dans ces quelques lignes ? Evidemment, surtout si vous vouliez savoir dans quel département était Ceyzeriat, si vous désiriez apprendre comment fabriquer du vert et si vous ne connaissiez pas encore Jason Chicandier. Allez, on vous donne quand même une vraie info : le jaune et le bleu c’est pour Indianapolis, car le All-Star Game devait initialement s’y dérouler, alors qu’il aura finalement lieu à… Atlanta.