Le trophée de Rookie of the Year remporté cette nuit par Victor Wembanyama met le basket français à l’honneur. De Boris Diaw en 2006 jusqu’à Wemby en 2024, ils sont quelques Frenchies à posséder un ou plusieurs jolis trophées NBA. On vous dresse la liste, et y’a du beau monde !

Spoiler, liste susceptible d’évoluer dans… quelques heures !

Boris Diaw

Most Improved Player (Joueur ayant le plus progressé) en 2006 avec les Suns

Champion NBA en 2014 avec les Spurs

Tony Parker (Spurs)

All-Rookie 1st Team en 2002

5è au classement MVP en 2012

4 fois champion NBA (2003, 2005, 2007, 2014)

MVP des Finales (2007)

6 fois All-Star (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014)

All-NBA 3rd Team (2009)

All-NBA 2nd Team (2012, 2013, 2014)

Hall Of Famer en 2023

Rudy Gobert (Jazz, Wolves)

3 fois All-Star (2020, 2021, 2022)

3 fois DPOY (meilleur défenseur de l’année) en 2018, 2019 et 2021 (bientôt un quatrième ?)

2è au classement DPOY en 2017

3è au classement DPOY en 2022

4è au classement DPOY en 2020

Meilleur contreur de NBA en 2017

6 fois All-Defensive 1st Team (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022)

All-NBA 2nd Team en 2017

All-NBA 3d Team en 2019, 2020 et 2021

Joakim Noah (Bulls)

DPOY (Meilleur défenseur de l’année) en 2013-14

2 fois All-Star (2013, 2014)

4è au classement MVP en 2014

All-Defensive 2nd Team en 2012

All-Defensive 1st team en 2013 et 2014

Victor Wembanyama (Spurs)

Rookie Of the Year en 2024

Meilleur contreur de NBA en 2024

ça vient

ça arrive

ça va sonner bientôt

ah, ça sonne, faut qu’on aille ouvrir

Ronny Turiaf

Champion NBA en 2012 avec le Heat

Ian Mahinmi et Rodrigue Beaubois (Mavs)

Champions NBA en 2011

Axel Toupane (Bucks)