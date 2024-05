Si le manque de suspense a fait que personne n’a bondi de sa chaise au moment de l’annonce de l’obtention par Victor Wembanyama du trophée de Rookie de l’année, on a très vite versé dans l’émotion quand on a vu la vidéo du média Fanatics, qui avait fait appel à quelques légendes pour l’occasion.

Oh les frissons. Pour nous déjà, alors imagines pour lui… Une dizaine de légendes passées ou actuelles de NBA ont ainsi adressé quelques mots à Victor Wembanyama, via une mise en scène savamment ficelée, dans laquelle Wemby avait été invité – dans un premier temps – à visiter une espèce de salle des merveilles consacrées à quelques uns des plus grands Rookie Of the Year de l’histoire. Mais tout ça était évidemment un leurre, et au prix d’effets spéciaux… flippants à 2h30 heure locale, la salle a finalement prix vie et Victor a pu recevoir les hommages qu’il méritait. C’est les émotions.

Incroyable 🥹🥹🥹🥹🥹

Fanatics a rassemblé un panel d’anciens Rookies de l’année pour qu’ils félicitent Victor Wembanyama ! ❤️ pic.twitter.com/SP0Sg9CsrT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2024



LeBron James, Kevin Durant, Allen Iverson, Vince Carter, David Robinson, Shaquille O’Neal… tant de cracks passés par la case ROY, tant de joueurs qui ont, comme Victor Wembanyama, piétiné la concurrence dès leur année 1. Et cette vidéo ? Une preuve de plus que Wemby joue déjà dans la cour des très, très grands.