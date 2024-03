C’était l’un des débats qui animait les communautés avant le match entre les Spurs et le Thunder. Pas de savoir laquelle des deux équipes est la meilleure, on sait tous que les Spurs… jouent au Texas, mais bien de savoir qui de Victor Wembanyama ou Chet Holmgren allait ressortir de ce duel avec le plus de certitudes dans la course au trophée de Rookie de l’année. Wemby avait posé un demi-bras sur la récompense depuis quelques semaines, et ce soir il est fort probable qu’il ait frappé un GRAND coup dans les discussions.

Claquer un five by five, quasiment deux en deux jours d’ailleurs (!) ou encore un triple-double avec les contres à quelques jours d’intervalles avait déjà placé Victor Wembanyama dans une situation confortable dans la course au Rookie de l’année, et ce match face à son plus gros concurrent – Chet Holmgren – a donc peut-être bien tiré un trait sur nos derniers questionnements.

Le plus fort dans la perf de Wemby cette nuit ? Probablement le fait d’avoir remporté son duel face à un… très grand Chet. L’exploit est là, en effet, puisque Wembanyama n’a pas annihilé son concurrent, il l’a tout d’abord laissé chauffer à sa guise, accélérer, pour finalement le cueillir comme une petite cerise que l’on rajoute à un gâteau déjà si délicieux. Chet Holmgren a été très fort cette nuit, mais Victor Wembanyama a été succulent, parfait. A vouloir vaincre sans péril on triomphe sans gloire, mais le V lui veut tout, la victoire, la gloire, le triomphe et donc ce trophée, qui lui tend désormais les bras, qui font quatre mètres de long on le rappelle. Un point sur les stats pour en rajouter une couche ?

Victor Wembanyama : 20,6 points à 46,6% au tir dont 31,6% du parking, 81,6% aux lancers, 10,2 rebonds, 3,3 passes, 1,3 steal et 3,3 contres en 28,6 minutes

Chet Holmgren : 17,1 points à 54,2% au tir dont 40,1% du parking, 77,7% aux lancers, 7,8 rebonds, 2,7 passes, 0,7 steal et 2,7 contres en 30,1 minutes

On va pas faire de dessin hein, de toute façon on a perdu notre pochette d’arts plastiques. On peut refaire le monde cent fois à propos de la compétitivité du Thunder et des Spurs, redire pour la centième fois, qu’en effet, Chet Holmgren fait partie du Big Three d’une des trois meilleures équipe de la Ligue et c’est très fort. Le fait est qu’aujourd’hui un homme domine et l’autre révolutionne, qu’un homme fait tout très bien et que l’autre invente chaque nuit quelque chose de nouveau, ligne statistique comprise. Alors… on ferme le livre.

Beh non, on va bien évidemment le laisser ouvert ce livre, jusqu’au 10 avril environ, même si notre petit sourire en coin veut dire ce qu’il veut dire. Mais d’ailleurs, à vous de nous le dire, est-ce que la tendance est amplifiée par notre cœur cocorico pouet-pouet… ou est-ce que Victor a réellement mis un terme à la course cette nuit ? On veut bien vos avis !

Victor Wembanyama becomes the first player in NBA history to record 25+ points, 10+ rebounds, 5+ assists, 5+ blocks, and 5+ 3PM in a game 📈

🔥 28 PTS

🔥 13 REB

🔥 7 AST

🔥 5 BLK

🔥 5 3PM

🔥 W pic.twitter.com/xNKwwOpNmS

— NBA (@NBA) March 1, 2024