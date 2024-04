Probablement le trophée pour lequel il y a le moins de suspense. Enlevez même le probablement tiens. Et prenez quand même nos avis, ça peut toujours servir.

Giovanni

Nico M

Imagine quelqu’un vote pour un autre rookie que Victor Wembanyama. Nan je déconne. Mais imagine quand même. Victor Wembanyama.

Nico V

Victor Wembanyama. Cordialement, la direction. Victor Wembanyama.

Robin

Vous pourriez voter Chet Holmgren, Brandon Miller, Jaime Jaquez Jr, Bilal Coulibaly, Amen Thompson, Ausar Thompson, Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis, Andre Ingram, Kostas Mitroglou, Nagui, Pierre-Ambroise Bosse, la seringue de Lance Armstrong, Winnie l’Ourson, Booder, la main dans La Tour Montparnasse Infernale, Giovanni Mpetshi Perricard, Arnaud Tsamère, le grand de 118 218, Josiane Balasko, le doigt qui sent le caca dans la dernière vidéo de Mister V ou encore ma grand-mère que vous seriez, selon moi, atteints du même degré de folie et de mauvaise foi. C’est pour Victor Wembanyama pour toutes les raisons que mes collègues ont sans doute beaucoup mieux évoquées que moi. Victor Wembanyama.

Céleste

Chet Holmgren ! Nan j’déconne, rangez vos surins. Au point où on en est, le pronostic du Rookie de l’Année a moins d’intérêt que celui pour déterminer si un journaleux aura l’insolence d’inscrire un autre nom que celui de Victor sur son bulletin. On va s’arrêter là. Saison rookie all-time, déjà dans les 25 meilleurs joueurs de la planète sans discussion possible, meilleur contreur de la ligue, futur second aux votes du Défenseur de l’Année, double-double de moyenne. Stop. Y’a même plus le droit de parier sur le vainqueur de ce trophée aux Etats-Unis. C’est Victor Wembanyama qui soulèvera le Wilt Chamberlain Award à la fin de la saison. Inutile d’en parler plus que ça. Il me reste une ligne ou deux, autant en profiter pour lancer un vrai débat, à savoir qui peut voler à Lance Thomas le statut de pire ailier-fort de l’histoire ? Victor Wembanyama.

Julien

Victor Wembanyama. Question suivante ? Spoiler, il y a 10 000 mots qui débarquent dans pas longtemps pour vous parler de sa saison, si vraiment vous voulez les arguments. Mais entre nous, vous n’en avez déjà pas besoin. Victor Wembanyama.

Alex T

J’adore le jeu de Chet Holmgren et il mériterait mieux qu’une place dans l’ombre de Wemby. Je kiffe Brandon Miller et il a tout du Paul George Jr. mais mince que voulez-vous faire de plus que d’applaudir la saison all-time que vient de nous lâcher Victor Wembanyama. Il semble bâti comme un joueur 2K, capable de déjà tout faire ou presque alors qu’il découvrait à peine la NBA cette saison. Peu importe si les Spurs sont au fond du panier à l’Ouest, l’aspect individuel prime souvent sur les résultats avec le ROY et personne n’a dominé autant que Wemby parmi les rookies. Victor Wembanyama.

Clément

Honnêtement, on doit vraiment se poser la question ? Non parce que je respecte beaucoup ce qu’ont fait Chet Holmgren et Brandon Miller, qui auront également de belles carrières dans la ligue, mais les aberrations physique et statistiques de Wemby cette saison sont juste irréelles, surtout avec si peu de temps de jeu à son actif. Beaucoup trop de dingueries sont déjà à mettre au crédit de Totor qui a régalé toute la saison, que ce soit en attaque ou en défense. Alors c’est bien Victor Wembanyama qui devrait soulever ce trophée en fin de saison. Et surtout merci pour le suspense l’artiste ! Victor Wembanyama.