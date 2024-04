Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée de… ROY !

Aucun doute en ce qui concerne le trophée de Rookie de l’année, qui atterrira sous peu dans les immenses paluches de Victor Wembanyama. Le trophée Wilt Chamberlain, remporté la saison passée par Paolo Banchero, fut un temps disputé cette saison, jusqu’au mois de… janvier environ. Le pivot des Spurs a alors passé la seconde pendant que Chet Holmgren préférait être simplement “très bon”, pendant qu’il préférait envoyer des 18/10/4 et gagner alors que Wemby claquait des perfs all-time mais enchainait les défaites. Bref, dans quelques jours c’est donc un Français qui deviendra le Rookie Of the Year 2023-24, et la seule interrogation qui concerne ce trophée est finalement de savoir le jour lors duquel on pourra célébrer l’avènement du jeune Français. Victor Wembanyama est accompagné sur le podium final par Chet Holmgren et Brandon Miller, auteur d’une superbe saison avec les Hornets. En conclusion, arguons que la cuvée 2023 est peut-être l’une des plus belles qu’on ait vue depuis très longtemps.

L’avenir nous le dira, mais entre l’Alien français, la Licorne américaine et tous les cracks derrière, on risque d’entendre parler pendant très longtemps de la Draft 2023 !