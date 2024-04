Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée de… DPOY !

En voilà une course qu’elle fut – et qu’elle est toujours – passionnante ! Rudy Gobert, qu’une salle de 2 500 personnes a pu acclamer hier en scandant des chants de MVP, est donc toujours en lice pour aller chercher son quatrième trophée de meilleur défenseur de la saison, ce qui le placerait de facto parmi les plus grands spécialistes de l’histoire, en compagnie des Hall of Famers Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

Rudy Gobert isn’t on social media during the playoffs, but I showed him this video and he was really touched.

Had a huge smile on his face when he heard the MVP chants coming from his native France. https://t.co/o7i21VF5Oh

— Jack Borman (@jrborman13) April 21, 2024



Pour l’accompagner ? Une surprise qui n’en est pas vraiment une tant son nom revenait avec insistance ces derniers jours : Victor Wembanyama ! Avec une moyenne de contres all-time pour un rookie et une capacité déjà unique à repousser quiconque s’approche de sa raquette, Wemby est un monstre qui effraie déjà la planète entière et si le trophée lui échappe cette année ce sera 1) à cause d’une défense collective qui ne l’honore pas et 2) l’une des dernières fois que ce trophée lui échappe… Dernier larron de la bande Bam Adebayo, le pauvre, qui aura cette saison une raison de plus de clamer qu’il aurait mérité ce trophée.

Un exceptionnel sandwich à la Française, avec deux joueurs dans ce Top 3 qui formeront la raquette de l’Équipe de France dans quelques mois. Vous vous rendez compte ? Hum, pas sûr.