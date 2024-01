Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama a eu droit à trois énormes matchs-ups, et il s’est très bien débrouillé.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Il a pris successivement Joel Embiid, Chet Holmgren, le GOAT Ayton et Rudy Gobert sur le râble, et il s’est très bien débrouillé. La restriction de minutes est passée de 28 à 30, il a été autorisé à jouer certains backs-to-backs, et il a même remis au gout du jour le Shammgod, un move habituellement réservé aux meneurs de jeu. Il a repris du poil de la bête dans la course au ROY et demeure le meilleur contreur de la Ligue, Victor est en pleine forme et, selon le scénario des matchs, pas impossible de le voir lâcher une perf historique un de ces soirs. On vous aura prévenu.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,5 points à 46,5% au tir dont 30,5% du parking et 80% aux lancers, 10,1 rebonds, 3,1 passes, 1,1 steal et 3,1 contres en 28,5 minutes

Victor face aux 76ers cette nuit

33 PTS

7 REB

2 AST / 2 BLK

10-19 FG

11-12 FT pic.twitter.com/m1j53c7wHi

— NBA France (@NBAFRANCE) January 23, 2024

VICT🚫R !

4 contres cette nuit #NBARivalsWeel pic.twitter.com/q4TktYJV99

— NBA France (@NBAFRANCE) January 25, 2024

Victor Wembanyama cette nuit ⚪️⚫️

24 POINTS (9-18 FG)

12 rebonds

4 passes

4 contres

1 interception

Les Spurs s’inclinent 140-114 lors de cette #NBARivalsWeek pic.twitter.com/QAVSCja0lI

— NBA France (@NBAFRANCE) January 25, 2024

WEMBY 🇫🇷

23 POINTS

12 REBONDS

4 AST / 2 STL / 2 BLK

7-18 FG

SPURS WIN pic.twitter.com/FfjA1VrWDW

— NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2024

🖼️ pic.twitter.com/jJcpjoAdCV

— NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2024

😮‍💨 😮‍💨 pic.twitter.com/Tr419lj4y0

— NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2024

ᴡᴇᴍʙʏ & ʀᴜᴅʏ

Victor Wembanyama :

23 PTS / 10 REB / 6 AST / 2 STL / 2 BLK

Rudy Gobert :

19 PTS, 7 REB, 1 AST, 1 STL, 1 BLK

Les @Spurs l’emportent 112-113, 2ème victoire consécutive ! pic.twitter.com/qNRBOzdpCW

— NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves sont un peu dans le dur mais Rudy, lui, n’a pas grand chose à se reprocher. Il a rencontré l’Alien Wembanyama samedi soir et il ne lui a fait aucun cadeau, et désormais l’objectif pour Rudy est de conserver cette place dans les sommets de l’Ouest jusqu’en avril. Parallèlement on continue à espérer un quatrième DPOY et une nouvelle sélection pour le All-Star Game, même si la concurrence est bien sale dans les deux cas. Gros match ce soir face au Thunder, ça pourrait compter !

Wolves vs Hornets : 13 points à 6/6 au tir et 1/2 aux lancers, 11 rebonds et 1 passe en 39 minutes

Wolves @ Wizards : 19 points à 7/11 au tir et 5/6 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe et 4 contres en 35 minutes

Wolves @ Nets : 10 points à 4/9 au tir et 2/2 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 33 minutes

Wolves @ Spurs : 19 points à 8/9 au tir et 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,4 points à 63,5% au tir et 63,8% aux lancers, 12,4 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,1 minutes

RUDY. 😤

19 POINTS / 16 REBONDS / 4 CONTRES

Les Wolves s’imposent 118-107 à Washington 🐺 pic.twitter.com/9e55UpJk4b

— NBA France (@NBAFRANCE) January 25, 2024

RUDY. face aux Brooklyn Nets 🇫🇷

10 POINTS

13 REBONDS

2 BLOCKS

WOLVES WIN

96-94 🐺 pic.twitter.com/GuBhHFHf1H

— NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2024

pic.twitter.com/YjiVZT2JqQ

— NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2024

1 x 27 @wemby x @rudygobert27 pic.twitter.com/j9Ll4b4wYK

— NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Semaine assez tranquille pour Bilal Coulibaly, qui a surtout vu son… coach être remercié par les Wizards. Peut-être une bonne nouvelle pour BC, mais il faudra attendre cette semaine pour assister au décollage.

Wizards vs Wolves : 4 points à 2/7 au tir dont 0/3 du parking et 1 passe en 20 minutes

Wizards vs Jazz : 2 points à 0/5 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 3 steals en 29 minutes

Wizards @ Pistons : 8 points à 2/7 au tir dont 1/3 du parking et 3/3 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,1 points à 45,6% au tir dont 37,9% du parking et 67,1% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,8 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 26,4 minutes

Bilal Coulibaly

vs. ⎜ Nuggets.

9 PTS / 3 REB / 1 AST / 1 STL / 𝟒 𝐁𝐋𝐊 pic.twitter.com/0ggZwALpcp

— NBA France (@NBAFRANCE) January 22, 2024

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

La force tranquille. Nico continue de réguler la température ambiante à Philadelphie et il a même fait le job à Denver lorsque la moitié du roster était absent. C’est à la fin du bal qu’on compte le nombre de vomis alors on a hâte de voir le capitaine des Bleus en Playoffs, histoire de voir s’il est capable de porter Joel Embiid vers quelque chose de grand.

Sixers @ Spurs : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 8 rebonds, 6 passes et 3 steals en 33 minutes

Sixers @ Pacers : 10 points à 4/5 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Sixers @ Nuggets : 0 point à 0/1 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 26 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,8 points à 53,1% au tir dont 46,2% du parking et 64,3% aux lancers, 3,8 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 0,8 contre en 24,9 minutes

Nico Batum 🇫🇷

5 PTS

8 REB

6 AST

3 STL

Victoire des @Sixers face à San Antonio ! pic.twitter.com/S5va9kNX6l

— NBA France (@NBAFRANCE) January 23, 2024

🤝 pic.twitter.com/cmrf93PDil

— NBA France (@NBAFRANCE) January 23, 2024

Le capitaine et la relève 🤝🦇👽#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/a7gvW0PK6I

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 24, 2024

Nico Batum face aux Pacers !

10 POINTS

3 REBONDS

4-5 FG

2-3 3PM

Les Sixers s’inclinent à Indiana pic.twitter.com/dyvbkYFyZ7

— NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2024

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Cette semaine une fan est venue d’Allemagne pour voir Killian jouer. Deux possibilités. 1) C’est un amour de vacances et elle y croit encore, 2) elle pensait voir soit Kylian Mbappé soit Elvin Hayes. Plus sérieusement ? Ça commence à sentir le roussi pour Kiki.

Pistons vs Bucks : 2 points à 1/2 au tir, 1 rebond, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 16 minutes

Pistons vs Hornets : 6 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking et 1/3 aux lancers, 7 rebonds et 8 passes en 27 minutes

Pistons vs Wizards : 2 points à 1/2 au tir, 2 rebonds et 1 contre en 10 minutes

Pistons vs Thunder : 2 points à 1/2 au tir, 3 rebonds et 3 passes en 14 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 7 points à 41,2% au tir dont 28,6% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,8 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24,2 minutes

Killian Hayes & les Pistons l'emportent face à Charlotte !
6 PTS / 7 REB / 8 AST

6 PTS / 7 REB / 8 AST pic.twitter.com/tc4TpoZUPR

— NBA France (@NBAFRANCE) January 25, 2024

She came from Germany to watch Killian Hayes

(h/t @JLEdwardsIII ) pic.twitter.com/Mo8vqR1AVH

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 27, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Deux grosses sorties pour OD en G League, et son nom parfois évoqué dans les rumeurs de transfert, à dix jours de la trade deadline.

Thunder @ Spurs : DNP

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder @ Pistons : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,2 points à 42,3% au tir dont 30,8% du parking et 83,3% aux lancers, 1,9 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 11,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Mexico City Capitanes : 19 points à 8/15 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 6 passes et 2 steals en 35 minutes

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : 20 points à 9/15 au tir dont 2/4 du parking et 0/2 aux lancers, 9 rebonds et 5 passes en 33 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 15,5 points à 44,2% au tir dont 25% du parking et 63% aux lancers, 6,2 rebonds, 3,6 passes, 1,2 steal et 0,3 contre en 30 minutes

Une journée au bureau pour Ousmane Dieng 😌

L’ailier d’Oklahoma réalise un match plein pour battre Mexico City en G-League 💪 pic.twitter.com/yRuLp4NDPt

— GOATOGUY (@goatoguy) January 24, 2024

Ousmane Dieng throws down for the @okcblue!

— NBA G League (@nbagleague) January 28, 2024

# Evan Fournier (New York Knicks)

8 février. 21h. La date butoir. Libérez Vavane, par pitié.

Knicks Nets : DNP

Knicks vs Nuggets : DNP

Knicks vs Heat : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 4 points à 20% au tir au tir dont 13,3% du parking et 100% aux lancers, 1,3 rebond, 1 passe et 1,3 steal en 13 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Frank retrouve petit à petit son rythme et on surveillera là aussi la trade deadline afin de savoir de quoi le futur du meneur français sera fait.

Hornets @ Wolves : DNP

Hornets @ Pistons : 0 point à 0/1 du parking en 9 minutes

Hornets vs Rockets : 5 points à 1/2 du parking et 2/2 aux lancers en 9 minutes

Hornets vs Jazz : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1,7 point à 25% au tir dont 25% du parking et 100% aux lancers, 0,3 rebond et 0,3 passe en 7,3 minutes

FRAAAANK 🫡 👌 pic.twitter.com/exkZcaSTtb

— NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2024

✨@FrankLikina x @Hornets pic.twitter.com/Bb3s95yl7U

— NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Quelques miettes avec le groupe NBA, pas de quoi nourrir un canard, ça doit être ça l’expression.

Blazers @ Thunder : DNP

Blazers @ Rockets : DNP

Blazers @ Spurs : 3 points à 1/1 du parking et 1 passe en 8 minutes

Blazers vs Bulls : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,8 points à 36,6% au tir dont 41,2% du parking et 62,5% aux lancers, 1,3 rebond, 0,7 passe et 0,1 steal en 7,6 minutes

En G League :

Rip City Remix vs G League Ignite : DNP

Rip City Remix vs G League Ignite : DNP

Rip City Remix @ Rio Grande Valley Vipers : DNP

Rip City Remix @ Rio Grande Valley Vipers : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 11,5 points à 30,6% au tir dont 11% du parking et 71,4% aux lancers, 7,8 rebonds, 2 passes et 1 steal en 32,5 minutes

Rayan Rupert face aux Lakers 🎥

6 points en 6 minutes #RipCity pic.twitter.com/YqFnu9NvXi

— NBA France (@NBAFRANCE) January 22, 2024

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Il a réapparu hier face aux Pistons, bonne nouvelle car on était à deux doigts de faire partir l’alerte enlèvement.

Thunder @ Spurs : DNP

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder @ Pistons : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 6 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 54,5% au tir dont 40% du parking et 75% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,3 passe et 0,6 contre en 8,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Mexico City Capitanes : DNP

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 8,3 points à 33,3% au tir dont 14,3% du parking et 66,7% aux lancers, 8,3 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,3 contre en 23,5 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Blessé à la main, Moussa passe pour l’instant l’hiver bien au chaud sous sa couette.

Clippers vs Lakers : DNP

Clippers @ Raptors : DNP

Clippers @ Celtics : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs Greensboro Swarm : DNP

Ontario Clippers vs Greensboro Swarm : DNP

Ontario Clippers @ College Park Skyhawks : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 4 points à 30,8% au tir et 0% aux lancers, 4,5 rebonds, 1,5 passe et 3,5 contres en 24,5 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Là encore, un hiver bien cocooning pour l’arrière des Spurs.

Spurs @ Sixers : DNP

Spurs vs Thunder : DNP

Spurs vs Blazers : DNP

Spurs vs Wolves : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Salt Lake City Stars : DNP

Austin Spurs vs Santa Cruz Warriors : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 14 points à 45,5% au tir dont 0% du parking et 62,5% aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 21 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

29 janvier, vannes épuisées. On attend la deadline pour savoir où est-ce qu’il partira pour ne pas jouer non plus ?

Suns vs Bulls : DNP

Suns @ Pacers : DNP

Suns @ Magic : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Blessé lui aussi, on ne l’a pas vu de la semaine, comme le soleil en Bresse.

Pistons vs Bucks : DNP

Pistons vs Hornets : DNP

Pistons vs Wizards : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise @ Long Island Nets : DNP

Motor City Cruise @ Long Island Nets : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 9 points à 38,3% au tir dont 40% du parking et 71,4% aux lancers, 3,3 rebonds, 2,1 passes, 1 steal et 0,9 contre en 26 minutes