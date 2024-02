Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Quelques belles perfs, mais surtout beaucoup de changement pour nos Bleus !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

On ne change pas un Alien qui Alienise. Passé au révélateur Bam Adebayo lundi soir il s’en est plutôt bien sorti, puis il s’est heurté ensuite à une paire de Wagner venue pour en découdre. Semaine assez calme, et un week-end qui s’annonce par contre fantastique du côté d’Indianapolis, aux côtés de ses semblables, aux côté des étoiles.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,3 points à 46,4% au tir dont 31,6% du parking et 81,1% aux lancers, 10 rebonds, 3,1 passes, 1,1 steal et 3 contres en 28,4 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Toujours le meilleur défenseur de l’une des meilleures défenses de NBA, toujours le deuxième joueur le plus important de la meilleure équipe de l’Ouest. Deux indices qui prouvent si besoin est que Rudy Gobert est en train de lâcher une de ses meilleures saisons en carrière, et vous savez comme nous qu’il y en eût déjà quelques unes de bien abouties. Pas de All-Star Game cette année mais il l’est dans nos cœurs, et le vrai objectif de la Gobe n’est plus en février mais bien en avril, mai et juin.

Wolves @ Bulls : 12 points à 3/6 au tir et 6/10 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 44 minutes

Rudy Gobert @ Bucks : 16 points à 8/9 au tir et 0/1 aux lancers, 11 rebonds, 4 passes et 1 steal en 35 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,7 points à 64,9% au tir et 65,3% aux lancers, 12,5 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2 contres en 33,4 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal nous a lâché un de ses plus beaux matchs de la saison à Boston, pour sa troisième titularisation de l’année. Ça commence à penser à lui dès qu’un starter est absent et chaque soir le gamin prouve qu’il peut incarner la face positive du futur basketballistique dans la capitale. Récompense sympa : Bilal participera vendredi soir au Rising Stars Challenge, dans la même équipe que Victor Wembanyama !

Wizards vs Cavs : 6 points à 2/5 au tir dont /2 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 28 minutes

Wizards @ Celtics : 21 points à 6/18 au tir dont 4/12 du parking et 5/5 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes et 2 steals en 33 minutes

Wizards vs Sixers : 13 points à 3/6 au tir dont 0/1 du parking et 7/10 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 30 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,3 points à 46,3% au tir dont 37,9% du parking et 68,6% aux lancers, 4 rebonds, 1,8 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 26,6 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Blessé aux adducteurs, Nico n’a pu que constater de loin les difficultés actuelles de son équipe. Sans Joel Embiid Philly va devoir puiser dans ses ressources et le capitaine des Bleus va devoir, plus que jamais, être le capitaine de sa franchise pour arriver en Playoffs lancé. Bon courage.

Sixers vs Mavericks : DNP

Sixers vs Warriors : DNP

Sixers vs Hawks : DNP

Sixers @ Wizards : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 6 points à 52,8% au tir dont 46,7% du parking et 64,3% aux lancers, 4 rebonds, 2,4 passes, 0,6 steal et 0,7 contre en 24,9 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Quelques minutes à droite à gauche, son nom mentionné dans quelques rumeurs avant la deadline mais au final Ousmane fait toujours partie de la maison OKC et prend ce qu’on lui donne. Un shooteur qui shoote.

Thunder @ Jazz : 8 points à 3/3 au tir dont 2/2 du parking, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 11 minutes

Thunder @ Mavericks : 3 points à 1/9 au tir dont 1/5 du parking, 2 passes et 1 contre en 15 minutes

Thunder vs Kings : 2 points à 1/1 au tir, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,3 points à 42,9% au tir dont 32,3% du parking et 85,7% aux lancers, 1,7 rebond, 1 passe, 0,1 contre et 0,1 steal en 11,5 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Texas Legends : DNP

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 15,8 points à 45% au tir dont 24% du parking et 63,3% aux lancers, 6,4 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 0,3 contre en 30,1 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Libérééééééééééé, délivréééééééééééé, il ne benchera plus jamaiiiiiis. Magnifique, Evan Fournier a enfin quitté les Knicks et sévira désormais dans le Michigan. On ne regardera pas le compteur des victoires, juste celui de ses shoots à 3-points. Paris 2024 c’est dans 5 mois et demi, faut reprendre le rythme. On a sauvé le soldat Vavane.

Knicks vs Grizzlies : DNP

Pistons @ Clippers : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 4 points à 20% au tir au tir dont 13,3% du parking et 100% aux lancers, 1,3 rebond, 1 passe et 1,3 steal en 13 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Des randoms incroyables lui sont passés devant cette semaine dans la rotation (Ashton Hagans ?!?!) et on est à deux doigts d’aller expliquer la vie à Chauncey Billups.

Blazers vs Pistons : DNP

Blazers @ Pelicans : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,6 points à 34,9% au tir dont 41,2% du parking et 62,5% aux lancers, 1,3 rebond, 0,7 passe et 0,2 steal en 7,4 minutes

En G League :

Rip City Remix @ Motor City Cruise : DNP

Rip City Remix @ Sioux Falls Skyforce : DNP

Rip City Remix @ Sioux Falls Skyforce : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,8 points à 33,3% au tir dont 24% du parking et 66,7% aux lancers, 6,6 rebonds, 1,6 passes et 1 steal en 32,5 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Une belle entrée lors d’un match sans suspense à Dallas, et une grosse collecte (18 rebonds) en G League. Semaine assez sympathique pour le père Olivier, en attendant le petit reuf dans quelques mois.

Thunder @ Jazz : DNP

Thunder @ Mavericks : 8 points à 3/4 au tir et 2/3 aux lancers, et 3 rebonds en 8 minutes

Thunder vs Kings : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,6 points à 55,6% au tir dont 33,3% du parking et 69,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,2 passe et 0,5 contre en 7,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Texas Legends : 12 points à 5/9 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 18 rebonds, 3 passes et 2 contres en 27 minutes

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 9,3 points à 38,9% au tir dont 12,5% du parking et 71,4% aux lancers, 10,8 rebonds, 2,5 passes, 0,5 steal et 1,5 contre en 24,4 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

La main va mieux et ça s’est vu. 14 points et 11 rebonds de moyenne sur sa semaine, et une petite fenêtre en NBA s’il continue à dominer à l’échelon inférieur. Il faudra mériter sa place cette année chez les Clippers, mais Moussa fait le taf alors pourquoi pas.

Clippers @ Hawks : DNP

Clippers vs Pelicans : DNP

Clippers vs Pistons : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers @ G League Ignite : 11 points à 5/8 au tir dont 0/1 du parking et 1/3 aux lancers, 9 rebonds, 4 passes et 1 steal en 24 minutes

Ontario Clippers vs Oklahoma City Blue : 17 points à 6/10 au tir et 5/6 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 3 contres en 25 minutes

Ontario Clippers @ Mexico City Capitanes : 16 points à 6/10 au tir dont 1/1 du parking et 3/4 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 30 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 9 points à 48,4% au tir dont 0% du parking et 40% aux lancers, 7,3 rebonds, 2,3 passes, 0,3 steal et 2,5 contres en 24,6 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Comme Diabaté, il revient de blessure et s’est fait la main toute la semaine en G League. Ça défend toujours aussi dur, et l’opération tanking pourrait bien lui ouvrir quelques portes en mars. Une Spring League après la Summer League, on ne dit pas non.

Spurs @ Heat : DNP

Spurs @ Magic : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Greensboro Swarm : 9 points à 3/11 au tir dont 1/4 au tir et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes et 2 contres en 27 minutes

Austin Spurs @ Delaware Blue Coats : 14 points à 4/10 au tir dont 1/5 du parking et 5/6 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes, 1 steal et 2 contres en 30 minutes

Austin Spurs @ Delaware Blue Coats : 14 points à 5/9 au tir dont 0/2 du parking et 4/5 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 3 steals en 27 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 12,7 points à 42,5% au tir dont 13,6% du parking et 71,4% aux lancers, 5 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 1 contre en 25,3 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Il a enfin foulé un parquet avec le maillot des Suns. Bon, ça a duré une minute et il s’est heurté au GOAT défensif Omer Yurtseven pour sa seule initiative, mais Théo Maledon est bien vivant, c’est ça le plus important. Vivement son prochain match, vers le 6 avril on imagine.

Suns vs Bucks : DNP

Suns vs Jazz : 0 point à 0/1 au tir en 1 minute

Suns @ Warriors : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,9 points à 28,4% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,6 rebonds, 2 passes et 0,5 steal en 14,4 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Toujours quelques soucis d’adresse en G League, mais comme Cissoko on pourrait le voir se tester un peu en NBA sur la fin de la régulière. Les Pistons n’ont rien à y perdre, vu qu’ils perdent déjà tout le temps.

Pistons @ Kings : DNP

Pistons @ Blazers : DNP

Pistons @ Clippers : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Rip City Remix : 8 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking et 1/2 aux lancers

Motor City Cruise @ Maine Celtics : DNP

Motor City Cruise @ Maine Celtics : 16 points à 6/20 au tir dont 2/8 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 41 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 9 points à 34,8% au tir dont 34,5% du parking et 70% aux lancers, 3,2 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,8 contre en 26,5 minutes

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Son match à Sacramento ne fut pas vilain, mais il aura surtout été le dernier. Quatre ans après sa Draft, Killian Hayes a été coupé par les Pistons, devenus trop impatients de le voir développer son tir, entre autres. Besoin de rebondir très vite, ici ou là, Killian est encore très jeune alors démerdez-vous mais trouvez-lui un job.

Pistons @ Kings : 8 points à 3/7 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds et 9 passes en 28 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Dans la foulée de Killian Hayes, il est le deuxième Frenchie a avoir reçu une lettre de sortie cette semaine. Les Hornets ont récupéré Vasilije Micic et Tre Mann à la trade deadline et Franky a très vite fait partie de ceux qui en paient le prix. Si le meneur de l’Équipe de France veut faire les Jeux, il va vite falloir retrouver du taf…

Hornets vs Lakers : DNP

Hornets vs Raptors : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes