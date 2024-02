Le soleil se lève et c’est une nouvelle notification de bobo pour les Blazers. Une saison qui n’en finit pas d’être déprimante dans l’Oregon et c’est cette fois-ci Malcolm Brogdon qui voit sa blessure prolongée. Absent des terrains depuis le 2 février, le meneur devrait manquer encore deux semaines de compétition minimum.

Alors qu’il est l’une des – rares – satisfactions à Portland cette année, Malcolm Brogdon ne sera plus sur les parquets avant deux semaines du fait d’une tendinite au coude. Son historique de blessure est bien rempli et c’est d’ailleurs son plus grand problème en carrière. Lors des Playoffs 2023 avec les Celtics, c’est déjà une blessure au coude qui l’avait empêché d’être à 100% contre le Heat. Logique donc pour les Blazers de lui donner du temps pour se rétablir et éviter une rechute. MB rejoint Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Anfernee Simons et la motivation d’Ayton à l’infirmerie.

Trail Blazers guard Malcolm Brogdon received treatment to address tendinitis in the right elbow.

Brogdon will be re-evaluated in two weeks. pic.twitter.com/zTfExV2j6e

Une mauvaise nouvelle pour le groupe de Chauncey Billups, qui n’avait clairement pas besoin de ça pour perdre des matchs (15 victoires pour 37 défaites et une place déjà bien assurée dans le haut de la prochaine draft). Une blessure qui va logiquement conforter les Blazers dans leur nullité car le coach de l’Oregon perd là un bon leader établi. Quasi 16 points, 4 rebonds et 5,5 passes pour l’ancien sixième homme de l’année, un profil qui s’éclate partout et qui aurait l’occasion de contribuer dans une équipe contender… mais pour qui ce n’est apparemment pas la volonté.

En son absence les jeunes auront l’occasion de gratter du temps de jeu et des responsabilités dans un projet qui commence à peine, de quoi poser définitivement un bon gros tank dans l’Oregon, s’il y avait encore des ambigüités à ce sujet. Sans leur leader vétéran, compliqué de voir Portland gagner plus de matchs, sachant qu’ils joueront notamment deux fois les Wolves avant le All-Star Break. Une pause qui va d’ailleurs leur faire beaucoup de bien, l’occasion de reposer tout le monde et d’attaquer la fin de saison tranquillement, dans la joie et les défaites.

