Jerami Grant transférable, les Mavs intéressés ?

C’est bien connu, les équipes qui lancent un rebuild ont l’habitude de nettoyer leurs finances le plus vite possible. Au revoir les contrats XXL et bonjour aux deals des rookies à moindre coût, de quoi donner le sourire au comptable. Du côté de Portland, on se doit aussi de préparer l’avenir et faire la place aux jeunes. Selon Ian Begley de SNY, ils sont nombreux à pouvoir être échangés chez les Blazers.

Malcolm Brogdon n’a plus qu’un an de contrat et il a encore une bonne cote sur le marché. Deandre Ayton et Robert Williams sont aussi des noms à surveiller, tout comme celui de Jerami Grant. L’ancien Piston a beau être titulaire indiscutable au poste 4, son profil jure de moins en moins avec le projet de son équipe. Ce qui pose le plus problème, c’est le chèque à payer chaque année à Grant. L’ailier-fort doit encore toucher 120 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons.

Pour éviter de se mettre dans le rouge, les Blazers doivent donc songer à échanger au plus vite leur deuxième meilleur scoreur (21 points). Toujours selon Begley, plusieurs équipes seraient intéressées à l’idée de faire venir Grant et le nom des Mavs est sorti du chapeau.

Finaliste malheureux des dernières Finales NBA, Dallas va vraisemblablement chercher du renfort cet été, pour soutenir Luka Doncic et Kyrie Irving. La campagne de Playoffs a prouvé qu’il manquait une troisième option fiable en attaque et Grant pourrait jouer ce rôle. En défense, son aide ne ferait sans doute pas de mal sur les ailes. Reste à se mettre d’accord avec les Blazers, qui voudront sans doute récupérer un jeune ou des picks en contrepartie. On imagine que Tim Hardaway Jr. et les 16 millions de son contrat seraient dans la balance, il faudra encore trouver 13 millions pour équilibrer le tout. On laisse les adeptes de la trade machine jouer mais ce qui semble sûr c’est que les Mavs risquent d’être agressifs à l’intersaison.

Source texte : SNY