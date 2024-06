Kentavious Caldwell-Pope dans le viseur des Sixers et du Magic

S’il décline sa player option, Kentavious Caldwell-Pope pourra tester le marché cet été et il semble que de nombreuses équipes suivent son cas de près. Le Magic et les Sixers sont notamment disposés à bouger leurs pions pour l’arrière.

Kentavious Caldwell-Pope va-t-il agiter la prochaine Free Agency ? Champion en 2020 avec les Lakers, KCP avait remis ça en 2023 avec les Nuggets. Si l’aventure se passe bien dans le Colorado, le natif de Greenville doit néanmoins faire un choix important pour son futur.

On résume : l’arrière dispose d’une player option à 15 millions de dollars pour prolonger d’un an aux Nuggets. Un scénario peu probable puisque les rumeurs indiquent que le joueur préfèrerait aller chercher un deal sur plusieurs années, à un montant même supérieur à sa player option. 3&D élite, KCP aurait tort de se priver, surtout qu’il n’a pas manqué les deals signés par Josh Hart (80 millions sur 4 ans) ou encore Grayson Allen (72 millions sur 4 ans) récemment. Il y a du fric à se faire sur le marché et Pope va aller se faire payer.

Les Nuggets peuvent évidemment lui faire une belle offre mais ils doivent aussi faire attention car ils sont sous la menace du second apron. La direction va donc devoir trancher entre se mettre bien dans le rouge financièrement ou perdre un élément indispensable de son cinq majeur.

En cas de départ des Rocheuses, Kentavious Caldwell-Pope ne manquera certainement pas d’offres. Selon Marc Stein, les Sixers et le Magic sont venus aux nouvelles. Point commun entre les deux ? Des finances dans le vert et la capacité d’offrir un beau chèque à un free agent cet été. À Philly, KCP viendrait renforcer les ailes, dans un rôle de shooteur parfaitement complémentaire de Tyrese Maxey et Joel Embiid.

Du côté de Disney, le Magic se cherche des vétérans mais surtout du shoot extérieur. Entre ses deux titres de champion et ses 41% à 3-points cette saison, Kentavious coche les cases. Il n’est néanmoins pas seul sur les tablettes d’Orlando car on parle aussi de Paul George voire Klay Thompson en Floride.

Dur de savoir de quoi sera fait le futur de Kentavious Caldwell-Pope mais ce qui est certain c’est qu’il devrait toucher un joli montant cet été. Reste à savoir si ça sera dans les Rocheuses ou ailleurs.

Source texte : Marc Stein