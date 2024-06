Parce qu’une tradition qui rend heureux est une tradition qui se doit de rester. Comme ces dernières années, la Draft NBA 2024 sera commentée en live sur la chaîne Twitch de TrashTalk. Bastien, Alex et Simon vous feront vivre l’événement à partir de 1h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi.

La sélection de Cameron Johnson par les Suns est encore à ce jour un des plus grands moments de l’histoire des lives de TrashTalk et cette année, les Hawks ont le premier choix de la Draft. Ce qu’on essaie de vous dire, c’est qu’un instant mythique peut très facilement arriver. Ces derniers jours, des rumeurs ont envoyé Donovan Clingan du côté des pioupious et si ça venait à arriver, il est possible que Bastien réalise sa meilleure imitation de Mohamed Henni en envoyant un coup de pied retourné dans la télévision, vous êtes prévenus. Plus sérieusement, la Draft NBA 2024 promet d’être un moment extraordinaire dans l’histoire du basket-ball français. Les deux premiers choix pourraient être tricolores et quatre sont envisagés au premier tour, du jamais vu. Pour assister à l’histoire tout en rigolant et en se sentant comme à la maison, ça se passe sur la chaîne Twitch de TrashTalk la nuit du mercredi au jeudi à 1h du matin !

La chaîne de Twitch de TrashTalk ? C’est par ici !

