Les Spurs ont encore perdu cette nuit. Parce que c’était le Heat en face, parce qu’ils n’ont joué que trois quart-temps, et parce qu’ils avaient Zach Collins. Malgré tout Victor Wembanyama a fait son match et, une fois n’est pas coutume, il n’a pas raté grand chose.

On a pris l’habitude de voir Victor Wembanyama prendre des valises de tir (16 par match) et c’est tant mieux, après tout il est le franchise player de son équipe, la star, celui qui “doit” shooter. Et puis très personnellement, quel bonheur de voir un joueur français jouer en NBA sans se poser trop de questions.

Cette nuit ? Victor a pris la tangente et il a compté ses munitions, à la fois bien tenu par la raquette de Heat, Adebayo en tête, mais aussi plus modéré dans ses prises de risque. Résultat ? Quelques highlights, l’habitude, mais surtout une feuille de stats très propre :

18 points à 7/13 au tir dont 3/5 du parking et 1/3 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Ramenées à 36 minutes, les moyennes de Victor Wembanyama ressemblent à quelque chose comme 26/13/4/4, toujours aussi frustrant, mais cette nuit en tout cas le V a montré qu’il pouvait influer sur le jeu sans forcément prendre 20 tirs. Ça parait logique mais encore fallait-il le démontrer, lui qui n’avait pris moins de 13 tirs qu’à six reprises cette saison, dont trois fois la première semaine de sa carrière.

Encourageant une fois de plus, face à l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue et l’un des coachs les plus à même de trouver des solutions pour le freiner, au moins autant que Gregg Popovich en tout cas. Oh qu’on est mauvaise langue.