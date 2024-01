Les premiers résultats des votes des fans pour le All-Star Game 2024 sont tombés ce soir, et parmi les noms qui apparaissent, il en est un qui rapporte gros au Scrabble et qui nous intéresse tout particulièrement, celui de Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama sera-t-il All-Star dès sa première saison NBA ? La question n’est pas complètement idiote, à cette question on répondrait – à chaud – que toute hype gardée le bilan des Spurs ne laisse AUCUNE place au débat, un peu comme Cade Cunningham par exemple. En tout cas, si Wemby devait défrayer la chronique en étant All-Star dès sa saison rookie… ce ne sera pas grâce aux fans. En effet la tendance est claire, il y a du monde devant le géant français :

⭐️ LE 1ER RETOUR DES VOTES POUR LE ALL STAR GAME 2024 !! ⭐️ pic.twitter.com/myu6I75YZF

Rangeons notre béret, pour une fois, et osons ceci : dans aucun monde Victor Wembanyama ne mérite d’être devant les sept mecs qui le devancent à l’Ouest chez les forwards (postes 3,4 et 5). Allez, on peut chipoter pour Paul George mais ça ne changera pas grand chose à notre affaire. Huitième forward à l’Ouest pour un rookie, tout Wemby qu’il est, c’est déjà assez incroyable, surtout quand on sait les chiffres atteints aujourd’hui par un simple lieutenant en NBA. On remarque, tiens, que le Français devance – de peu – son grand rival Chet Holmgren, on rappelle que les fans ont encore quelques semaines pour voter, et on rappelle pour finir que les votes des fans comptent pour 50% dans l’attribution des postes de titulaires, alors que pour les remplaçants ce sont les coachs NBA qui auront le dernier mot.

Victor Wembanyama dans les Top 10 tous les matins ? Victor Wembanyama dans le Top 10 des votes des fans pour le All-Star Game. Ma vie, mes Top 10, ça ferait pas une belle idée ça, pour la future autobiographie de Wemby ?