“FF un clan de survivants sorti des rues sans futur, réunit les frères et sœurs comme des points de suture”, ça c’est une punch légendaire du rap français. “LeBron il va jouer au basket jusqu’à 57 ans ou quoi ?”, ça c’est une punch de Gérald du Bar du centre à St Nizier. Le point commun entre ces deux quotes ? Elles nous ont permis d’écrire cette intro.

LeBron James va donc disputer son vingtième All-Star Game cette année, ça ne fait évidemment pas l’ombre d’un doute.

Le record ? Mdr, c’est 19, c’est LeBron James.

Le type a plié le game, il a fini le jeu, et tout un tas d’autres expressions passées de mode. Lui n’est par contre jamais dépassé, et cette année encore il débarquera à Indianapolis dans la peau d’un titulaire indiscutable du match des étoiles. Indiscutable car les premiers résultats des votes des fans sont tombés ce soir, et comme prévu LBJ a obtenu quelques voix de plus que Théo Maledon et Ibou Badji.

⭐️ LE 1ER RETOUR DES VOTES POUR LE ALL STAR GAME 2024 !! ⭐️ pic.twitter.com/myu6I75YZF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024



Plus de deux millions de votes, juste derrière le leader Giannis Antetokounmpo mais très loin devant la concu, comme tout au long de ses vingt saisons jouées en NBA, avec ce constat aussi flippant que réel : ce n’est pas près de s’arrêter…

39 ans, toutes ses dents, et deux millions de votants. Et vous, à 39 ans, c’est quoi votre grosse satisfaction de ce début d’année ? Ici c’est d’avoir réussi à repasser sous la barre des 100 kilos malgré les fêtes. Faudrait juste passer la barre des 1m80 mais ça, c’est une autre histoire.