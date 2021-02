Votes du All-Star Game : toujours aucune trace de De’Aaron Fox, on vous laisse regarder qui est devant

La semaine dernière, la NBA avait publié les premiers résultats concernant les votes du All-Star Game. Rebelote ce jeudi, avec un changement au sommet et surtout un grand oublié, qui joue actuellement un basket de fou furieux du côté de Sacramento.

Mais où est donc De’Aaron Fox ?!? C’est la question que beaucoup se posent en voyant les derniers résultats des votes pour le All-Star Game, surtout ceux qui portent les Kings dans leur cœur fragile. Faisant déjà partie des grands absents la semaine dernière, le Renard ne voit toujours pas son blaze figurer sur la liste des Top 10 guards de l’Ouest. Comme un étudiant qui a foiré son bac, il regarde, regarde, regarde, mais rien. Et le pire, c’est que lui cartonne, surtout depuis quelques jours. On parle d’un mec qui vient de décrocher le trophée de joueur de la semaine à l’Ouest, un mec qui tourne en 29 points – 8 caviars – 1 interception à presque 50% au tir dont plus de 36% du parking lors des onze derniers matchs, un mec qui a guidé les Kings vers une série de sept victoires en huit rencontres entre le 22 janvier et le 7 février. Bref, il coche toutes les cases pour espérer participer à son premier All-Star Game en carrière, et là il se retrouve derrière la mascotte des Lakers Alex Caruso (no disrespect mais quand même oh !), ou encore derrière Klay Thompson qui n’a pas joué un match cette saison. Ça le dérange peut-être pas plus que ça sachant qu’il trouve l’idée d’un All-Star Game « stupide » cette année, et il pourra toujours se faire repêcher par les coachs en tant que remplaçant, mais on voit encore une fois les petites dérives habituelles qui peuvent accompagner les votes des fans. Évoluer à Sacramento, c’est pas pareil que Los Angeles et San Francisco. Même Andrew Wiggins craque le Top 7 du frontcourt à l’Ouest devant Christian Wood et Brandon Ingram.

Second retour des votes pour le All-Star Game 2021 ! 👀 pic.twitter.com/92UYTeGF8F — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2021

On vous laisse jeter un œil à l’ensemble des résultats, et vous remarquerez que le cinq de départ est similaire à celui de la semaine passée dans les deux conférences. Stephen Curry – Luka Doncic – Kawhi Leonard – LeBron James – Nikola Jokic à l’Ouest, Kyrie Irving – Bradley Beal – Kevin Durant – Giannis Antetokounmpo – Joel Embiid à l’Est. Pas de scandale à ce niveau-là, même s’il peut y avoir débat, entre un Damian Lillard et un Luka par exemple, qui se livrent une belle petite bataille. En parlant de bataille, Kawhi tient pour l’instant le coup contre Anthony Davis, mais on sent bien que la Lakers Nation a mis les bouchées doubles pour ses stars ces derniers jours. La preuve, LeBron a pris la première place des votes alors qu’il était second derrière Kevin Durant il y a une semaine. Le King est à 4 369 533 votes, KD est lui à 4 234 433. Pour finir, on note l’exclusion de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) parmi les Top 10 guards, tandis qu’à l’Est, Fred VanVleet (Raptors) a gentiment dégagé Ben Simmons (Sixers).

Allez, on se donne rendez-vous dans quelques jours – le 16 février exactement – pour voir les résultats finaux, avec Alex Caruso dans le Top 5 des guards à l’Ouest et Andrew Wiggins qui s’incruste chez les titulaires dans le frontcourt. Eh ouais !

