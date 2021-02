De’Aaron Fox et Giannis Antetokounmpo élus joueurs de la semaine : une première pour le Renard, une habitude pour le Freak

Lundi soir oblige, la NBA vient de dévoiler les deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? De’Aaron Fox et Giannis Antetokounmpo, qui ont tous deux mené leurs équipes respectives à un parfait bilan de 4 victoires pour aucune défaite.

Une première pour Fox et surtout, une première pour les Kings depuis janvier 2017 : De’Aaron Fox est élu joueur de la semaine par la NBA, sa première récompense de la sorte en carrière. Il est aussi le premier Kings à la recevoir depuis le 30 janvier 2017, quand DeMarcus Cousins évoluait encore chez les Californiens. Ainsi, il va sans dire que le meneur a passé un cap ces dernières semaines en enchaînant les performances de haut vol, sans omettre le plus important : les victoires à la clef. Les Kings sortent d’une semaine parfaite avec quatre succès en autant de rencontres, dont trois prestigieux face aux Nuggets, Celtics et Clippers. Bim, se farcir trois équipes qui fricotent avec Larry O’Brien en l’espace d’une semaine, rien que ça. Sur le plan individuel, le Renard termine cette courte période avec 31 points, 2,2 rebonds, 8,8 assists et 37,6 minutes de moyenne à 54% au tir dont 38% de loin. Le cinquième choix de la Draft 2017 rajoute même une paire de doubles-doubles à son palmarès, dont un à 38 points et 12 assists face aux Pelicans. Autre fait notable, lors de la victoire de ses Kings contre les Clippers dimanche, Fox a inscrit 10 de ses 36 points dans le dernier quart-temps : clutch. Par ailleurs, c’est la cinquième fois cette saison que l’ex-touffu score 10 points ou plus dans le dernier acte. M’enfin, cette récompense vient encore renforcer le CV de De’Aaron Fox, qui peut désormais rêver d’un siège chauffant au All-Star Game.

Passons à l’Est maintenant, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un habitué qui repart avec la récompense. Bim, Giannis Antetokounmpo décroche la quatorzième distinction hebdomadaire de sa carrière (la dernière remontant à mars 2020). Comme Sacramento, les Bucks terminent la semaine avec un bilan parfait de 4 victoires pour aucune défaite et surtout, pas l’ombre d’un match serré : +28 à Portland, +20 à Indiana et une doublette aux Cavs. Que c’est bon de retrouver le rouleau compresseur qui a fait trembler la NBA ces deux dernières années (les propos de la direction n’incluent en aucun cas les Playoffs). Grâce à cette série, Milwaukee retrouve la deuxième place de l’Est juste derrière des Sixers qui seront tout sauf facile à taper. Le double MVP repart lui aussi sur ses standards habituels, avec des moyennes de 24 points, 10,3 rebonds, 6,3 assists, 1,5 contres à 61% au tir en… 29 minutes de temps de jeu par match ! Un Grec aussi efficace qu’en lendemain de soirée. En bref, une semaine durant laquelle Giannis a dominé : 18 points en une mi-temps contre Portland à 8/11 au tir, puis un triple-double sur des Pacers complètement dépassés. Légèrement à la bourre dans la course MVP, le Greek Freak a désormais toutes les chances d’espérer une place de titulaire au All-Star Game (1,752,185 de votes lors du premier comptage, soit le deuxième joueur à l’Est derrière Kevin Durant).

The Greek Freak's perfect (4-0) week leads to Eastern Conference Player of Week honors!! pic.twitter.com/pwup96PMNF — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 8, 2021

De’Aaron Fox gobe sa première récompense hebdomadaire après une semaine durant laquelle il a tutoyé les sommets contre de grosses écuries. Pour Giannis Antetokounmpo, c’est devenu une histoire quasi-banale. Allez, on espère que le Renard et Giannis se retrouveront le 7 mars prochain au All-Star Game.