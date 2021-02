Les premiers votes du All-Star Game sont tombés : Klay Thompson et Andrew Wiggins dans la course, hein quoi comment pardon

Les votes pour le All-Star Game sont toujours un classique de la saison NBA. Les premières tendances sont tombées hier avec, notamment, une bataille Kawhi Leonard/Anthony Davis à l’Ouest et une autre entre Kyrie Irving/James Harden à l’Est qui seront intéressantes à suivre.

Commençons directement par les gros perdants de ce premier retour sur les votes du All-Star Game, De’Aaron Fox en tête de liste. Le renard des Kings, qui réalise un début de saison plus que correct avec des moyennes de 22 points, 6 passes et 1,3 steals, n’est même pas présent dans le… Top 10 des guards à l’Ouest. Fox avait pourtant élevé encore un peu plus son niveau de jeu au moment de l’ouverture des votes, pas assez néanmoins pour convaincre les fans, et le meneur se retrouve donc derrière… Klay Thompson, hein, qui avec 99 094 votes squatte la dixième place des guards à l’Ouest en ayant joué zéro match depuis deux ans. Et merci la Dub Nation. Malcolm Brogdon est l’autre guard qui s’est bien fait carotter sur ces premiers retours, et comme Fox vraisemblablement, souffre d’un manque d’attractivité de l’équipe dans laquelle il joue. Pourtant, Brogdon réalise sa meilleure saison en carrière comme le montrent ses stats : 22 points, 4 rebonds, 6,8 assists, et à des pourcentages bien propres en 45-40-90. Et même si les Pacers sont sur une moins bonne dynamique depuis quelques temps, ils pointent tout de même à la cinquième place de l’Est. Même chose pour Jamal Murray qui, malgré des Playoffs exceptionnels à l’automne dernier n’est présent nulle part dans les tops, payant un début de saison un peu décevant quand on sait ce qu’il a montré en septembre. Enfin, Rudy Gobert n’est pas présent dans les dix du frontcourt de l’Ouest, pas illogique finalement compte tenu du peu d’attractivité de sa franchise, et de son style de jeu, et le Français est notamment derrière… Andrew Wiggins et Carmelo Anthony, et ça par contre c’est plutôt marrant. Le double défenseur de l’année paye probablement une popularité pas franchement parmi les meilleures dans la Ligue, entre un contrat que beaucoup ont critiqué, l’affaire Covid qui a quand même eu des répercussions sur l’image de Rudy et donc un style de jeu pas des plus flashy. On se doute bien que nos petits frères et sœurs préfèrent s’imaginer en Curry ou en Kawhi plutôt qu’en protecteur d’arceau à la Gobert mais eureusement pour Gobzilla, ce sont toujours les coachs qui décident des remplaçants et le Français aura peut être sa chance de décrocher une deuxième étoile, son bilan collectif allant dans ce sens, même si la concurrence sera rude surtout quand des jeunes comme Zion, Ingram ou même Wood toquent très fort à la porte.

Nets‘ Kevin Durant and Lakers‘ LeBron James lead the NBA’s first All-Star fan voting returns. Warriors’ Stephen Curry and Wizards’ Bradley Beal join Durant and James as leaders at positions. pic.twitter.com/ukvOeyx49H — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021

En parlant de Christian Wood tiens, il est sûrement le grand gagnant de ce premier retour. Avec 261 000 votes, la Rockets Nation a répondu présent et le pivot, encore quasiment inconnu il y a un an, est aujourd’hui huitième du classement frontcourt de l’Ouest. Une place totalement méritée tant son début de saison est très très bon et si un membre des fusées doit aller au ASG ce sera sans aucun doute Kiki Bois. Kevin Durant peut lui aussi être content de ce premier retour puisque l’ailier est le joueur qui a reçu le plus de vote pour l’instant, devant LeBron James ou Stephen Curry. Un retour de blessure en fanfare et au vu des votes, Durantula est toujours aussi apprécié par les fans NBA. Normal, avec 30 points de moyenne à 53% au tir et 45% de loin, KD est toujours aussi fort voire encore plus tranchant puisqu’il n’avait jamais tiré à plus de 43% du parking en carrière avant cette saison. Avec 1 477 000 votes récoltés et la deuxième place sur le frontcourt de l’Ouest, Nikola Jokic est pour sa part en route pour décrocher sa première titularisation au ASG. Favori dans la course MVP, le Joker mérite totalement cet engouement autour de lui au vu de son niveau historique affiché depuis le début de la saison. Même constat pour Bradley Beal qui, après avoir raté le match des étoiles l’année dernière, est pour l’instant premier sur les guards à l’Est. Si on met de côté le bilan collectif, Bealou réalise pour l’instant un début de saison all-time. Meilleur scoreur de la Ligue avec 34 points de moyenne, il vient même de dépasser Michael Jordan au nombre de rencontres consécutives à 25 points ou plus pour démarrer une saison. Beal devrait bel et bien voir le All-Star Game cette année, et une titularisation serait même un bon moyen de se repentir pour les votants après sa non sélection honteuse d’il y a un an. Enfin, Julius Randle, Gordon Hayward, Collin Sexton et Jerami Grant sont tous présents dans le premier retour des votes, mérité pour quatre joueurs qu’on n’attendait pas aussi fort cette saison et qui vont avoir sérieusement leur mot à dire dans la discussion pour les places de remplaçants.

Les premiers votes sont tombés et à part quelques sottises (Klay, Carmelo, D-Rose, Wiggins), la majorité des meilleurs joueurs de ce début de saison sont présents. On a quand même évité les Alex Caruso, Tacko Fall et Zaza Pachulia cette année et juste ça, c’est une sacrée victoire.