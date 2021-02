25 points ou plus sur les 17 premiers matchs de la saison : Bradley Beal dépasse le Jordan de 88, et en plus les Wizards ont gagné

Bradley Beal rentre donc ce matin dans l’histoire en devenant le joueur avec le plus de matchs à 25 points ou plus pour débuter une saison depuis 1976/1977 en dépassant… Michael Jordan. Une bien belle compagnie mais plus important encore… Bradley Beal a gagné !

Bradley Beal est devenu l’un des meilleurs attaquants de la Ligue depuis quelques saisons et quoi de mieux pour marquer le coup que de battre un record détenu par son Altesse Michael Jordan lui-même. L’arrière de 27 ans est donc devenu cette nuit le premier joueur depuis la saison 1976-77 à inscrire 25 points ou plus dans les 17 premières rencontres de la saison, faisant mieux que Air Jordan et ses 16 matchs consécutifs à 25+ puntos lors de la saison 1988/1989. En bonne compagnie donc, Beal montre qu’il fait partie sans débat possible des meilleurs guards de la Ligue et peut-être même des meilleurs joueurs de la NBA tout court. Faire mieux que Jordan ce n’est pas donné à tout le monde même si on souhaite évidemment que les victoires suivent les grosses performances de Beal. Pour se rassurer, l’arrière de Washington peut se dire que Jojo avait lui aussi réalisé ce record dans un début de saison galère des Bulls… qui avaient finalement réussi à inverser la vapeur pour accrocher les Playoffs en fin de saison. Tout comme Jordan qui avait décroché le titre de meilleur scoreur de cette fameuse saison 1988/1989, l’ancien de Florida est en train de suivre la même route avec une moyenne au scoring de 35 points et une avance déjà significative de 5 points sur son premier poursuivant Kevin Durant. Mais le plus important dans tout ça reste peut-être que pour célébrer ce record, les Wizards se sont… imposés face au Heat, leur cinquième victoire de la saison. Et tiens, avant de revenir rapidement sur ce match, savez-vous qui possède le record all-time du plus grand nombre de matchs consécutifs à 25 points ou plus pour débuter une saison ? Roulement de tambours, Wilt Chamberlain bien sûr. Surpris ? Nous non plus. Le pivot au livre des records aussi épais que les Misérables de Victor Hugo a tout simplement marqué 25 points ou plus lors de… l’intégralité de la saison 1961/1962, autant dire que Bealou va devoir cravacher pour aller chercher cet exploit.

Bradley Beal has at least 25 points in all 17 games this season, passing Michael Jordan for the longest streak by a player to begin a season in the last 50 years and the 5th-longest streak in NBA history. h/t @EliasSports pic.twitter.com/9v0cc5HlUp — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 4, 2021

Et Washington n’est donc plus la… pire équipe de la Ligue. Avec cette victoire 103-100 face à Miami, les hommes de Scott Brooks repassent en effet devant les Pistons et les Wolves dans la course à qui aura la plus petite. Sans Russell Westbrook, laissé au repos lors des back-to-backs, les Wizards ont fait le boulot en revenant d’un retard de dix points dans le troisième quart pour finalement prendre le dessus sur le Heat lors d’un money time géré en patron. Surtout, l’équipe de la Capitale a sorti sa meilleure performance défensive de la saison en n’encaissant que 100 points. Avec 32 points, Beal a encore fait le taf mais les Wizzous ont surtout profité des galères au tirs du Heat dans le money time pour faire son trou. Une nouvelle victoire face à un gros de l’Est après Brooklyn, qui devra désormais se valider par des wins face aux équipes plus faibles dans les prochaines semaines. Côté South Beach Kelly Olynyk et Duncan Robinson ont été particulièrement cradingues avec un beau 5/16 de loin, et le Heat peine tellement à lancer sa saison qu’il voit même son adversaire du jour revenir à 0,5 victoire au classement. Bonne nouvelle néamoins ? Erik Spoelstra a pu compter cette nuit sur l’intégralité de son roster, une première depuis 1452 environ.

Bradley Beal rentre donc dans le livre des records en dépassant Michael Jordan au nombre de rencontres consécutives à 25 points ou plus pour démarrer une saison. Ça c’est fait, maintenant on veut la même avec les victoires. Deal ?