Les Mavericks ont fini par gagner un match : Kristaps Porzingis en forme… ça vous change quand même une équipe de basket

Dallas devait gagner pour dissiper les doutes et c’est donc chose faite grâce à une victoire 122-116 dans le derby du “The trade of the 2018 Draft », opposant un Luka Doncic encore très bon cette nuit (et, surtout, enfin épaulé comme il se doit par Kristaps Porzingis) et un Trae Young qui a paru peu en forme et un peu désintéressé.

La rivalité Doncic-Young est l’une des plus folles de ces dernières années. Même si les deux joueurs ont l’air de plutôt s’apprécier, on ne peut s’empêcher d’associer les deux meneurs, eux qui ont été échangé l’un contre l’autre le soir de la Draft 2018, deux gamins qui sont très vite devenu des stars dans la Ligue et ont décroché leur première étoile ensemble l’année dernière lors de leur saison sophomore. Du coup on se dit qu’un Mavericks-Hawks est toujours sympa à regarder et ce mercredi soir c’est Luka Doncic qui a remporté la bataille. De nouveau bien en forme, le meneur slovène a encore fait trembler les compteurs avec 27 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 steals. Surtout, la victoire était impérative pour Dallas afin d’éviter un début de crise, l’équipe de Mark Cuban étant sur une série bien crade de six défaites de suite. Mais pour ça il fallait d’abord venir à bout d’une équipe des Hawks dans leur nid, une salle dans laquelle les Mavs n’avaient plus gagné depuis… sept ans. Mais rien ne fait peur à Luka, qui a relevé le défi avec sérieux mais cette fois-ci bien accompagné, puisque le ROY 19 a pour une fois été bien épaulé par ses lieutenants présumés : Tim Hardaway Jr. tout d’abord, puis Kristaps Porzingis. En fin de troisième quart-temps, c’est ainsi THJ qui lance le premier assaut en scorant onze points de suite pour les Mavs, dont trois tirs de loin, pour permettre à son équipe de prendre cinq points d’avance à l’entame du dernier acte. Un coup de feu arrivé au meilleur des moments nous rappelant les meilleures heures de son père… spirituel, Gérard Smith.

Mais le boulot nétait pas fini et c’était donc au tour de la Licorne de prendre le match à son compte. Après une faute pourtant évidente mais non-sifflée de Trae Young sur une tentative du parking de Porzi, le Letton va alors gueuler sur l’arbitre et se prend sa faute technique. Compréhensible quand on sait que Trae est le roi pour forcer des fautes mais pas grave, car c’est exactement ce dont Porzingis avait besoin et ce petit coup de haine et d’émotion va alors réveiller le pivot qui va finir le match avec une agressivité que l’on aimerait voir beaucoup plus souvent. Plusieurs rebonds offensifs, un tir à 3-points et un tip lay-up à 30 secondes de la fin pour reprendre cinq points d’avance, Kristaps a été partout dans cette fin de match pour le plus grand plaisir d’un Doncic qui pouvait enfin souffler un peu sans avoir toutes les responsabilités de son équipe sur le dos. Une perte de balle bien bébête de THJ donnera ensuite un peu de sursis aux Hawks, notamment grâce à une bombe du parking de Young pour revenir à trois points, mais les Mavs ne craqueront pas et repartiront finalement d’Atlanta avec la victoire. Fin de série donc et on espère pour les Mavs le début d’une dynamique qui sera plus positive que ces dernières semaines. Luka Doncic a clairement besoin d’un Porzingis en mode lieutenant star pour s’imposer et c’est ce genre de prestation que l’on veut voir plus souvent de la part de l’ex Knicks. Luka ne peut pas tout faire tout seul et quand ses coéquipiers s’y mettent, étrangement ça gagne.

Côté Hawks, encore un énorme match de John Collins qui termine avec 35 points (career high égalé) et 12 rebonds, son quatrième match avec plus de 25 points et 10 rebonds cette saison. L’intérieur s’est régalé dans une raquette des Mavs bien faible défensivement, et c’est finalement bien dommage pour Collins que Trae Young ait attendu… les trois dernières minutes pour jouer au basketball. Le meneur All-Star a paru peu concerné par ce qu’il se passait autour de lui et il a peu, voire pas du tout, eu d’impact sur les trois quarts de la rencontre. Clint Capela, qui aurait pu lui aussi passer une très bonne soirée avec Willie Cauley-Stein en face, a été gêné par des problèmes de fautes, une aubaine pour Rick Carlisle. Deuxième défaite de suite pour les Hawks qui ont décidément du mal à trouver une dynamique cette saison, enchaînant le très bon puis le moyen, ce qui les empêche pour l’instant de squatter les hauteurs de l’Est.

Dallas met donc fin à sa série de défaite en battant des Hawks peu disciplinés. Doncic a été bon mais c’est surtout la superbe fin de match de Porzingis qu’on retiendra. On espère que le Letton s’inspirera de cette performance pour le reste de la saison car il semble être la clef du succès des Mavs.