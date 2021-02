Le pari NBA du jour : 290€ à gagner en misant sur un duel XXL entre Trae Young et Luka Doncic

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 3 février, on a droit à un gros programme avec pas moins de dix matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Bucks (1,30) – Pacers (4,15)

01h00 : Hornets (3,50) – Sixers (1,37)

01h30 : Hawks (2,15) – Mavericks (1,85)

02h00 : Cavaliers (3,75) – Clippers (1,34)

02h00 : Heat (1,25) – Wizards (4,50)

02h00 : Bulls (1,85) – Knicks (2,15)

02h00 : Thunder (3,30) – Rockets (1,40)

02h30 : Spurs (1,30) – Wolves (3,95)

03h30 : Pelicans (2,50) – Suns (1,65)

04h00 : Kings (2,20) – Celtics (1,80)

Le pari qu’on sent bien

Trae Young marque plus de points que Luka Doncic (avec les deux joueurs à au moins 20 points) (1,95) : Trae Young et Luka Doncic, échangés le soir de la Draft, seront liés à jamais. Et cette nuit, les deux se retrouvent sur le parquet d’Atlanta dans un duel qui promet. Alors autant en profiter pour placer un petit pari. Faisant partie des meilleurs scoreurs de la NBA, Young et Doncic devraient logiquement passer la barre des 20 points sans trop de problèmes, une condition sine qua non pour que notre pari puisse être validé. Ensuite, il faut choisir. Qui va scorer le plus ? Plutôt Trae ? Plutôt Luka ? On préfère miser sur le premier. Car si Doncic aura à cœur de remettre ses Mavericks sur les bons rails après six défaites consécutives, Young est sur une autre planète actuellement : sur ses six dernières sorties, le sniper des Hawks tourne à 35,5 points de moyenne (28,3 pour Luka sur la même période) à plus de 48% au tir et 51% à 3-points. Chaud chaud !

Le combiné à tenter

Les Spurs gagnent contre les Wolves et les Rockets l’emportent chez le Thunder (1,82) : combiné assez safe aujourd’hui, avec une cote donc limitée mais qui devrait passer. Car on a décidé de miser contre deux des équipes les plus faibles actuellement de la NBA. Les Timberwolves, toujours privés de Karl-Anthony Towns et potentiellement de D’Angelo Russell, ne risquent pas de peser bien lourd face aux jeunes Spurs, qui voudront redresser la barre après deux revers assez cuisants contre Memphis. On peut compter sur Gregg Popovich pour resserrer les boulons et ses hommes vont revenir avec de meilleures intentions. Quant au Thunder, on ne l’attendait pas avec un bilan de 8-11 en 19 matchs mais ça commence à devenir compliqué pour cette équipe en pleine reconstruction. Oklahoma City a encaissé pas moins de… 283 points lors de ses deux derniers matchs, pour deux défaites bien évidemment. L’une d’entre elles a été concédée face aux Rockets, leur adversaire du soir, avec un -30 qui fait mal au moral. Depuis le départ de James Harden, l’équipe de Houston s’est trouvée un vrai collectif et enchaîne les victoires. Et si John Wall sera absent cette nuit, ça devrait faire sept de suite si tout se passe comme prévu, surtout que George Hill et Shai Gilgeous-Alexander ne joueront pas à OKC.

Une petite folie pour finir ?

De’Aaron Fox marque plus de 29 points contre les Celtics (3,25) : s’il y’a bien un moment pour tenter un coup avec le Renard, c’est maintenant. Peu de joueurs NBA cartonnent autant que Mister Fox actuellement, auteur de 30 et 38 points lors de ses deux derniers matchs contre le Heat et les Pelicans. Alors, on tente ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

