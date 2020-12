Le pari NBA du jour : 290€ à gagner en misant sur un carton offensif de Trae Young ou Kevin Durant

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce 30 décembre, un joli programme nous attend avec six affiches séduisantes au menu. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

01h30 : Nets (1,46) – Hawks (3,40)

01h30 : Heat (3,05) – Bucks (1,55)

01h30 : Celtics (1,47) – Grizzlies (3,40)

02h30 : Mavericks (1,33) – Hornets (4,40)

02h30 : Spurs (3,00) – Lakers (1,55)

04h00 : Clippers (1,72) – Blazers (2,55)

Le pari qu’on sent bien

Trae Young ou Kevin Durant marque au moins 35 points (1,95) : belle affiche à l’Est entre les Nets et les Hawks, une affiche qui regroupe certains des plus grands scoreurs de la NBA aujourd’hui, dont Trae Young et Kevin Durant. Le premier est sur un nuage depuis le début de saison (34 points par match) et le second a montré qu’il était toujours aussi fort malgré sa rupture du tendon d’Achille subie en 2019. De plus, KD s’est reposé lors du dernier match, il sera clairement au taquet pour tenter de briser l’invincibilité des Hawks. Dans un match qui promet d’être offensif, au moins l’un des deux joueurs va exploser pour marquer au minimum 35 points. On est ici sur un pari « Double Chance », c’est-à-dire qu’une performance à 35 pions suffit pour repartir avec des sous, peu importe si c’est Trae Young ou Kevin Durant. Allez les gars, lâchez vous.

Le combiné à tenter

Les Mavericks l’emportent face aux Hornets et les Lakers gagnent à San Antonio (2,06) : on mise sur les équipes de l’Ouest avec ce combiné Mavericks – Lakers qui a quand même de bonnes chances de passer. Les Mavs de Luka Doncic sont sur le papier supérieurs aux Hornets, même si ces derniers ont battu les Nets récemment et que le joueur des Mavericks Josh Richardson est incertain. Dallas reste cependant sur une énorme victoire aux Clippers et on peut compter sur Luka pour mettre la misère à Charlotte. Dans le Texas, les champions en titre voudront retrouver le goût de la victoire après une défaite à la maison contre Portland. Et quand les Lakers sont revanchards, d’habitude ça fait mal. Il faudra tout de même surveiller le statut de LeBron James, officiellement incertain, mais on le voit mal rater un match le jour de son anniversaire.

Une petite folie pour finir ?

Le Heat prend sa revanche face aux Bucks (3,05) : après avoir pris 47 points dans la bouche hier, on peut compter sur Miami pour revenir avec le couteau entre les dents dans ce rematch face aux Bucks. Certes, Jimmy Butler est incertain, mais Erik Spoelstra a tellement remonté les bretelles de son équipe qu’elle est capable de l’emporter même sans lui.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).