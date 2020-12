Preview de la soirée NBA : six matchs et Damian Lillard qui ne pouvait pas dire bye-bye à 2020 sans souhaiter de bonnes fêtes à Paul George

Alors que la saison commence à peine, en témoigne ce leadership du Magic au classement de la Grande Ligue, 2020 va tranquillement se refermer au bout d’une année que l’on qualifiera de laborieuse. Et pour cette dernière nuit avant la Saint-Sylvestre, la NBA nous propose six matchs de haute volée histoire de terminer cette année en grande pompe.

Six matchs donc au menu cette nuit. Une petite carte mais avec de très beaux énoncés, on espère en avoir pour notre commande et ne pas avoir un Chalon – Dunkerque à la place d’un Clippers – Blazers, au hasard. Comme d’habitude, on commence à l’Est pour finir à l’Ouest comme Christophe Colomb ou plus simplement comme les Wizards depuis le début de saison. C’est parti.

1h30 : Nets – Hawks : les Nets ont beau avoir transmis des garanties solides sur leur avenir et leur association Kevin Durant – Kyrie Irving, ils possèdent tout de même le même bilan que les Knicks (2-2), tire des conclusions qui veut. Et niveau conclusions hâtives, que dire des Hawks, toujours invaincus autour d’un Trae Young au four, au moulin, à la vente et à la dégustation qui ne cesse de régaler ses coéquipiers comme les fans de basket. Privés pour la saison de Spencer Dinwiddie, les Nets ont pu voir qu’ils pouvaient compter sur notre Timothé Luwawu-Cabarrot national pour assurer une production statistique digne de ce nom. Ils pourront surtout faire avec le retour de KD et Kyrie, qui hibernaient face aux Grizzlies, back-to-back oblige. Assurément pas la même histoire pour des Hawks qui ont vu les débuts de Clint Capela dans leur raquette, et qui espèrent retrouver Danilo Gallinari.

1h30 : Celtics – Grizzlies : après un double affrontement chez les Pacers ponctué d’une victoire, les Celtics sont de retour dans le Massachusetts pour affronter des Grizzlies à la patte vacillante. C’est tout l’État du Tennessee qui s’est tenu la cheville en voyant Ja Morant se blesser. Après cette grosse frayeur, la bombe du Tennessee devrait revenir dans 3 à 5 semaines, une bonne nouvelle même si les Oursons devront se débrouiller sans leur meneur et ce dès cette nuit à Boston. Pas un cadeau malgré les hauts et les bas des C’s en ce début de saison.

1h30 : Heat – Bucks : après le simulacre de la veille, un vrai match de basket aujourd’hui ? Sans Jimmy Butler (toujours incertain ce soir), le Heat n’avait pas une grosse volonté de contrarier les Bucks, en quête de rédemption après la fessée des dernières demi-finales de Conférence Est et l’humiliation au Madison Square Garden il y a quelques jours. Maintenant que Giannis Antetokounmpo et consorts ont apaisé leurs nerfs… on les voit mal relâcher l’étreinte et il faudra compter sur la fierté des Floridiens pour espérer un autre scénario qu’hier. Ça tombe bien, on voit mal Bam Adebayo laisser les Daims lui planter 29 tirs du parking sur la tête sans réagir. Heat – Bucks, épisode 17, et action !

2h30 : Spurs – Lakers : San Antonio à l’épreuve du champion. En route pour deux rencontres face aux Lakers, les Spurs abordent cette double confrontation fort d’un bilan positif, sur trois matchs certes, mais positif après des victoires contre les mauvais élèves Grizzlies et Raptors. Peu de certitudes et de conclusions donc à tirer de ces matchs mais assez pour enquiquiner les Lakers sur au moins l’une des deux rencontres, d’autant plus que LeBron James est incertain à cause d’une fête d’anniversaire. On verra si les hommes de Frank Vogel viennent en gentlemen ou profitent des Texans pour relancer une machine mise à mal par les Riri, Fifi et Loulou de l’Oregon. Connaissant les bestiaux, la deuxième option semble plus probable mais vous savez, les probabilités de nos jours…

2h30 : Mavericks – Hornets : bénis soient les débuts de saison, encore plus au mois de décembre, qui offrent parfois des résultats semblant totalement aléatoires. Comment analyser le début de saison des Mavericks, qui perdent deux fois d’entrée de jeu sans une immense conviction avant de noyer les Clippers dans un pastis de 51 points ? Mais ensuite, comment retranscrire les trois premiers matchs des Hornets, qui semblaient bien partis pour occuper le rôle de bouc-émissaire de la Ligue avant de s’offrir les Nets de KD et Kyrie sans demander leur reste ? Vous n’en savez rien, alors tapez 1 pour la victoire de 20 pions de Dallas, tapez 2 pour un buzzer beater de Bismack Biyombo et restez devant votre télé à 2h30 pour voir les lois du chaos en pleine action.

4h00 : Clippers – Blazers : en voilà des retrouvailles comme on aime en cette période festive ! Surtout pas trop de bises entre vous Damian et Paul, on montre l’exemple s’il vous plaît messieurs. Après avoir laissé C.J. McCollum s’offrir le scalp de Ramesse Harden et des Rockets, après avoir vu Gary Trent Jr. (incertain ce soir pour un pépin au mollet) prendre celui des Lakers, Damian Lillard se verrait bien en remettre une couche de l’autre côté de Los Angeles. Que les Clippers soient prévenus, les records sont faits pour être battus et si les Blazers peuvent en mettre 60 dans la tête des Californiens, ils le feront. Alors on rate pas le réveil, avertissement qui vaut autant pour vous que pour les hommes de Tyronn Lue, toujours dans l’attente du retour de Kawhi Leonard, qui n’approche plus Serge Ibaka à moins de deux mètres. Là encore un bel exemple de gestes barrières.

Six matchs avec du beau nom sur tous les parquets et un programme prometteur. De la hype attendue à Brooklyn, une confirmation à Boston, une rédemption à Miami, un champion à San Antonio, un loto à Dallas et du respect chez les Clippers. Nous on ne va pas en rater une miette et on profite une dernière fois de 2020 avant un réveillon aux petits oignons demain.

