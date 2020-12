Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et le Magic seul en tête de la Ligue, on est en 2020 tout va bien

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Les galères pour Killian Hayes, Julius Randle MVP, un joli choc à l’Est, des Wizards en mode bouillie, un record en Floride, des Kings rafraichissants et un niuveau leader pour la NBA ? Tout ça ? Tout ça. Où ça ? Juste ici, juste en dessous.

– Les rencontres de la nuit

Cavs – Knicks : 86-95

Pistons – Warriors : 106-116

Pacers – Celtics : 111-116

Sixers – Raptors : 100-93

Wizards – Bulls : 107-115

Heat – Bucks : 97-144

Thunder – Magic : 107-118

Suns – Pelicans : 111-86

Clippers – Wolves : 124-101

Kings – Nuggets : 125-115

– Ce qu’il fallait retenir

– Les moments forts

🚨🚨🚨 BREAKING NEWS : KELLY OUBRE RENTRE UN TIR A TROIS POINTS 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/kxKow63Kli — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

Les Wizards ont 46 points à la mi-temps. Les Bucks ont 46 points à la fin du premier quart temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

KEVIN KNOX ALLEY OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP pic.twitter.com/0bl3uzfkgE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

Comment réaliser une parfaite remise en jeu : pic.twitter.com/wjzt77NIPQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

Mo Bamba – Offense Highlights 2020-21 – HD 1080p pic.twitter.com/4x7R79J3sv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

Middleton : 4/5 à trois-points

Holiday : 6/10

DiVincenzo : 5/6

Lopez : 3/4

Portis : 1/3

Wilson : 1/4

Merrill : 1/1

Thanasis : 1/2

Nwora : 2/3

Connaughton : 1/2

Augustin : 2/4

Forbes : 2/5

Giannis : 0/2 Total : 29/51 à trois-points 🔥🔥🔥 Nouveau record all-time pour les Bucks ! pic.twitter.com/1EVFyYbSTG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

Le banc des Nuggets qui explose après un dunk de Jokic 😭❤️ pic.twitter.com/fby1ZShPDA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2020

– Le top pick en TTFL : Joel Embiid

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI (ou patiente un peu)

– Le programme de ce soir

1h30 : Celtics – Grizzlies

1h30 : Nets – Hawks

1h30 : Heat – Bucks

2h30 : Mavericks – Hornets

2h30 : Spurs – Lakers

4h : Clippers – Blazers

C’était long et c’était intense, et on se rapproche donc tout doucement de 2021 en nous apprêtant à faire un énorme doigt à 2020. La suite ? C’est dès ce soir avec, espérons-le, un peu plus de suspense et de raisons de sourire. Il faudra bien ça, parce qu’ici ça tire… mais la passion nous fait tenir debout.