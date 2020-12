NBA Top 10 : Isaiah Roby a mis Nikola Vucevic au sol, alala les jeunes ils n’ont plus aucun respect

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur des petits noms comme Naz Reid, Isaiah Roby ou encore Stanley Johnson. La preuve qu’il ne faut pas forcément des stars pour faire un bon Top 10.

#10 : passe aveugle de Terance Mann pour Luke Kennard qui termine avec un lay-up renversé, c’était mardi panzani.

#9 : Eric Bledsoe est le genre de gars incapable de mettre un shoot extérieur en Playoffs, mais quand il s’agit de marquer en étant quasiment derrière le panneau en saison régulière, y’a du monde.

#8 : d’habitude, c’est Zach LaVine qui claque des poster dunks. Cette fois-ci, il est du mauvais côté et en face, y’a Thomas Bryant.

#7 : on vous laisse découvrir ce qui se passe quand Hamidou Diallo rencontre Aaron Gordon dans les airs. Deux vainqueurs du Slam Dunk Contest, ah non mince.

#6 : Aron Baynes a cru qu’il pouvait dunker sur Joel Embiid. Jojo a dit non.

#5 : les Knicks ont mis fin à l’invincibilité des Cavs cette nuit, et Mitchell Robinson s’est permis de conclure un alley-oop en force au milieu de Larry Nance Jr. et Andre Drummond. Boum !

#4 : tiens, des nouvelles de Stanley Johnson. Sur un lancer franc raté d’Alex Len, il grille la politesse à tout le monde et conclut à deux mains.

#3 : alerte, Kelly Oubre Jr. a mis un 3-points cette nuit. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’il squatte le podium. Pourquoi alors ? Demandez au joueur des Pistons Josh Jackson.

#2 : les chevilles de Nikola Vucevic ont pris cher. Le pivot monténégrin a été mis au sol par le sophomore du Thunder Isaiah Roby, qui en a profité pour maltraiter le cercle.

#1 : Karl-Anthony Towns est absent, mais les Wolves possèdent Naz Reid. Et pour faire le spectacle, il sait se débrouiller. Ce n’est pas Paul George qui dira le contraire.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.