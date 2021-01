NBA Top 10 : pour Trae Young et John Collins, la NBA est avant tout une fête

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur… les Harlem Globetrotters… d’Atlanta.

#10 : Sekou Doumbouya joue la carotte mais Sekou Doumbouya est corporate puisqu’il offre aux rookies la chance de pouvoir se montrer.

#9 : tiens, Luka Doncic a fait passer Andre Iguodala pour un plot.

#8 : le truc plutôt cool avec LaMelo Ball, c’est qu’il vous ferait passer n’importe quel match de merde pour un vrai spectacle.

#7 : Daniel Theis ne fait décidément rien pour améliorer l’entente germano-ukrainienne.

#6 : Patrick Williams pensait vraiment qu’il pourrait stopper Giannis en gonflant un peu le torse. Il est mignon.

#5 : Vengeaaaaaance de Jerami Grant sur Daniel Theis, mais on remarquera surtout que c’est la première apparition en carrière de Killian Hayes dans un Top 10. On se réchauffe comme on peut hein.

#4 : Donovan Mitchell nous a sorti la spéciale Spida, celle qui te file un hématome au poignet si tu fais pareil sur des paniers de U11.

#3 : pour Trae Young et John Collins, la NBA est avant tout une fête.

#2 : Luka Doncic est d’ores et déjà le grand gagnant de la prochaine saison de Dancing with the Bams.

#1 : on vous a déjà dit que pour John Collins la NBA est une fête ? Pour Jarrett Allen par contre, beaucoup moins.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.