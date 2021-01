Chandler Hutchison positif au Covid-19 et trois cas contacts dans l’équipe : ça tourne à la vache folle chez les Bulls, encore plus que d’habitude

Chandler Hutchison a été testé positif au Covid-19 en marge de la rencontre Wizards-Bulls du 31 décembre dernier. Bloqué depuis dans la capitale, l’ailier doit laisser les siens faire sans lui, mais aura également réussi à freiner trois de ses coéquipiers taureaux cas-contacts. Après un début de saison laborieux, les Bulls se seraient bien passé de cette annonce, tout comme la NBA qui voit là le spectre de l’épidémie, en plein boom aux Etats-Unis, se rapprocher, alors qu’il semblait prendre ses distances depuis le début de saison et le fiasco Rockets.

Chandler Hutchinson n’est pas vraiment un titulaire en puissance du côté des Bulls, du haut de ses 3,3 points, 4,3 rebonds et 1 passe de moyenne lors de ce début de saison. Mais le 22ème choix de la Draft 2018 vient donc d’ajouter une belle (non) ligne à ses statistiques avec un test positif au Covid-19, le tout agrémenté de trois passes, que l’on n’espère pas décisives, à ses coéquipiers puisque Lauri Markkanen, Tomas Satoransky et Ryan Arcidiacono sont cas-contacts. Si contrairement à Hutchison, les trois joueurs ne sont pas bloqués à Washington, lieu où ils ont appris le résultat du test de l’ailier, ils n’ont, malgré tout, pas pu accompagner Chicago lors de la défaite face aux Bucks et devraient suivre un protocole bien précis avant de revenir.

Chandler Hutchison has tested positive for coronavirus, according to Bulls coach Billy Donovan. He remains in Washington.

His other teammates Lauri Markkanen, Ryan Arcidiacono and Tomas Satoransky are under the league’s health and safety protocol and are back in Chicago.

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) January 1, 2021