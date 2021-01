James Johnson et les twins Martin passent à la caisse : trois tiers de cerveau, ça fait presque une tête normale

Impliqués dans une échauffourée dans le match du réveillon, James Johnson et les jumeaux Martin vont devoir passer à la caisse de tonton Silver. L’occasion de rappeler que nous avons de vrais génies sur le parquet parfois.

Les Hornets se dirigeaient vers une victoire tranquille contre les Mavericks avant d’aller profiter du nouvel an quand trois gaillards ont décidé de commencer la fête avant l’heure. Les suspects ? James Johnson, Caleb Martin et son frangin Cody. Le point de départ de tout ça ? Un coup d’épaule inutile du premier sur le second sur une remontée de balle et tout de suite l’ambiance commence à devenir un peu plus chaude. Petit tête à tête pour s’échanger des mots doux avant que le second frère ne vienne participer à ce plan à trois entre prix Nobels. On vous laisse juger par vous-même.

Rapidement séparés par leurs coéquipiers, les trois ne pourront par contre par échapper à la sanction de la Ligue, qui a décidé de les taper au seul endroit qui fait vraiment mal : le porte-monnaie. Bien sûr, vu le montant des salaire et le prix de l’amende, on peut presque se marrer.

NBA fines from altercation between James Johnson and Cody and Caleb Martin in Mavericks-Hornets game on Wednesday: Johnson: $40,000

Cody Martin: $25,000

Caleb Martin: $20,000 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 1, 2021

On ne pourra pas s’ôter de la tête que le début de l’action est quand même à l’initiative de James Johnson, même si les jumeaux ne réagissent pas de la meilleure des façons. On profite de ce moment pour rappeler une partie du CV de l’ancien du Heat. Pour ceux qui l’ignorent, James Johnson est un accroc de MMA, et non il ne s’agit pas d’une assurance mais bien d’un sport de combat. Une passion qui lui met une sacrée étiquette sur le dos, au point que la plupart des joueurs de la ligue le craignent carrément. En 2019, The Athletic avait d’ailleurs organisé un sondage anonyme auprès de 127 joueurs de la ligue afin de désigner notamment le joueur que personne ne voulait se coltiner pendant un combat. La réponse était sans appel : près de 44% avaient répondu James Johnson. Au rayon moins classe mais carrément plus glauque, JJ avait aussi eu affaire avec les forces de l’ordre à plusieurs reprises. En 2014, il était carrément arrêté pour avoir frappé et étranglé son épouse sous le coup de la colère… Niveau fighting spirit la jauge est niveau Bad Boys, niveau mental par contre on se rapproche plus d’Homer Simpson… dans ses bons jours.

James Johnson et les jumeaux Martin ont eu tort de se faire des câlins sur le parquet et ils l’ont payé cash. Adam Silver est toujours clair sur la question : foutez-vous sur la gueule en dehors des parquets si vous voulez, mais la NBA doit rester une ligue de gentlemen.