Jordan Clarkson à l’amende pour avoir poussé un arbitre : tout doux Jojo, les chest bumps sont uniquement réservés aux coéquipiers

S’il n’est pas encore digne de rejoindre les grands J.R. Smith, Nick Young, Dion Waiters et autres au sein de la confrérie des gentils neuneus de l’histoire de la NBA, Jordan Clarkson progresse peu à peu dans le classement all-Time. Le meneur du Jazz s’est distingué tout récemment avec une réaction inattendue après avoir mangé un écran plat LDC par l’un des… arbitres du match Jazz-Suns. Geste lui ayant d’ailleurs rapidement valu une petite amende pour fêter la nouvelle année.

On sait que certains personnages de la NBA sont pour le moins… spéciaux. Jordan Clarkson est l’une de ces personnalités un peu voire carrément déjantées peuplant la Ligue. Le meneur de 28 ans a l’habitude de nous régaler avec de belles actions sur les parquets mais aussi pas mal de conneries et d’absences à côté de sa production basket. Cependant, dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, le tout a fusionné pour nous offrir une action assez originale. L’électron libre du Jazz, sortant du banc comme à son habitude, a fait un passage remarqué sur le parquet au second quart-temps, enchaînant lay-up marqué sur la tronche de Chris Paul et récupération du ballon très rapide à la suite de la remise en jeu trop molle de Deandre Ayton. Cependant, juste après avoir récupéré la gonfle, Clarkson a trouvé sur son chemin dans le corner à trois points… l’un des membres de la triplette arbitrale de la rencontre. Le choc était inattendu mais inévitable, et la perte de balle pas trop au goût de l’ancien des Cavaliers, ce dernier poussant l’arbitre par frustration. Boum ! Faute technique justifiée pour ce geste d’humeur n’étant pas le bienvenu en NBA, le plus marrant reste sans doute la réaction de Jae Crowder, pourtant pas le dernier en matière de roublardise et placé aux premières loges pour voir cette action inattendue se dérouler. L’ailier des Suns a directement tenté de faire expulser son adversaire en mimant le geste réprimandable effectué par Clarkson.

JORDAN CLARKSON

Scores

Steals the ball

Runs into the ref

Pushes ref

Gets hit with a tech (Via @JakeKUTV) pic.twitter.com/FrXlxP2aWo — Ballislife.com (@Ballislife) January 1, 2021

Cependant, si la première sanction ne semblait pas suffisante, le joueur a été crédité d’une petite facture au cours de la nuit dernière. Une sanction amenée à le faire réfléchir sur son acte. Pour cause, comme l’a communiqué la NBA au cours de la nuit, Clarkson a pris une amende de 25 000 $ pour une action qui ne fera sans doute pas partie des highlights de sa carrière. Le grand Kiki Vandeweghe, vice-président exécutif de la NBA, n’a pas apprécié et l’a fait savoir. De plus, malgré ses 12 points, 5 rebonds, 2 passes et donc 2 interceptions lors des 19 minutes qu’il a passé sur le parquet de la Vivint Smart Home Arena, le poste 1/2 n’a pas empêcher la défaite 106 à 95 de son équipe contre les Suns. Pour autant, le principal intéressé est revenu avec humour sur cet événement et ses conséquences après la rencontre remportée par le Jazz contre les Clippers (106 à 100) cette nuit sur Instagram :

« C’est une excellente façon de commencer 2021 ! Une victoire pour l’équipe et je suis plus léger de 25 000 $ ! Maintenant, place au road trip, on y va ! »

Rappelons-le, s’ils peuvent parfois être frustrants, les arbitres font avant tout partie du jeu. Le bon Clarkson l’a appris à ses dépends, largement rappelé à l’ordre à la suite de son chest bump sur l’homme de loi de la rencontre entre le Jazz et les Suns. Team déjantés, on est là, cette année encore.

Source texte : Ballislife.com